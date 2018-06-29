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Fotoğraf: Pixabay
Libya açıklarında 100'e yakın mülteciyi taşıyan tekne battı
29 Haziran 2018 14:07
Libya açıklarında 100 civarında mülteciyi taşıyan bir teknenin battığı bildirildi.
Libya Sahil Güvenliği, Libya açıklarında 100 civarında mülteciyi taşıyan teknenin battığını duyurdu.
Teknede bulunan 100 mültecinin öldüğünden endişe ediliyor. (Kahire/AA)
Son Düzenlenme Tarihi: 29 Haziran 2018 14:11
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