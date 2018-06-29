Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde rektöre ve hükümete protesto

Boğaziçi Üniversitesi 2017 - 2018 akademik yıl mezuniyet töreni, üniversitenin Uçaksavar Spor Tesisleri'nde yapıldı. Törende, mezun olan Boğaziçililer pankart ve dövizlerle yürüdü.

Mezunlar yerlerini aldıktan sonra Rektör Prof. Dr. Mehmed Özkan konuşma yapmak üzere kürsüye çıktı. Özkan sözlerine başladığı sırada, mezunlar ayağa kalkarak sırtlarını kürsüye döndü. Bu sırada eline LGBTİ bayrağı alan bazı mezunlar kürsünün önüne gitti. Mezunlara, tribünlerde bekleyen aileler de destek verdi.

Rektör Özkan, protestolar arasında konuşmasını yaptı.

Mezunlar yürüyüş sırasında da "Özgür düşünce elden gidiyeaahh", "1 seans terapi = 20 kilo soğan", "Savaşın açtığı yarayı psikologlar kapatamaz", "Türkiye'de üniversiteler mitıoz bölünüyor", "Kadın mutfakta değil şantiyede güzel" gibi, rektörü ve hükümeti protesto eden dövizler taşıdılar.

Fotoğraf: DHA

Fotoğraf: DHA

Fotoğraf: DHA

Fotoğraf: DHA

Fotoğraf: DHA

Fotoğraf: DHA

Fotoğraf: DHA

Fotoğraf: DHA

Fotoğraf: DHA

Fotoğraf: DHA

(HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Haziran 2018 14:34

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