Instagram Hikayeler'e müzik eklenebilecek

Kullanıcılar, Instagram Hikayeler'de paylaştıkları fotoğraf ve videolara müzik ekleyebilecek.

Günlük 400 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan Instagram Hikayeler'e yeni bir özellik geliyor. Bu yeni özellik sayesinde kullanıcılar Instagram Hikayeler'de paylaştıkları fotoğraf ve videolara müzik ekleyebilecek.

Seçili video veya fotoğraflara müzik eklemek için çıkartmalar seçeneği kullanılacak. Ayrıca iOS için yeni bir video veya fotoğraf çekerken, Boomerang ve Superzoom gibi kamera formatlarına ek olarak Müzik formatı da kullanılabilecek.

Kullanıcılar müzik eklenen bir hikaye izlediğinde müzik otomatik olarak başlayacak ve şarkı ismi ve sanatçının belirtildiği bir çıkartma görecek. Bugün yalnızca belirli ülkelerde kullanıma sunulan Hikayelerde Müzik özelliği, yakında tüm kullanıcılara açılacak.

ÖNE ÇIKAN HİKAYELER HABER KAYNAĞINA TAŞINIYOR

Öte yandan, Öne Çıkan Hikayeleri haber kaynağına taşıyan Instagram, bunun için kullanıcıların haber akışında yeni bir sekme oluşturdu. Böylece Öne Çıkan Hikayeler’in platformda kaybolup gitmesine engel olan Instagram, aynı zamanda izlenme sayılarını arttırmanın yeni bir yolunu da test etmiş oluyor. (MEDYA SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 29 Haziran 2018 13:30

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