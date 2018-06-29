Erdoğan'ın başdanışmanının hedefindeki Mahfi Eğilmez NTV’den ayrıldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Ekonomi Başdanışmanı Yiğit Bulut'un hedef gösterdiği Mahfi Eğilmez, NTV'den ayrıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ekonomi başdanışmanı Yiğit Bulut’un seçim öncesi açıkça hedef aldığı ekonomi yorumcusu Mahfi Eğilmez NTV’den ayrıldı.

Eğilmez, haberi sosyal medya hesabından “NTV’den ayrılmış bulunuyorum. Bütün izleyicilere bugüne kadar gösterdikleri ilgiden ve verdikleri destekten dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Sevgi ve saygılarımla” diye duyurdu.

NTV'den ayrılmış bulunuyorum. Bütün izleyicilere bugüne kadar gösterdikleri ilgiden ve verdikleri destekten dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Sevgi ve saygılarımla. — Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) 29 Haziran 2018

Eğilmez seçim öncesi hükümetin ekonomi politikalarına eleştiriler yöneltirken Bulut, 21 Mayıs’ta Star gazetesinde yazdığı yazıda ekonominin dış saldırı altında olduğunu iddia ederek “Başta Bloomberg, NTV ve Mahfi Eğilmez olmak üzere sistematik bir şekilde ‘krize girdik-gireceğiz’ havası yaymaya çalışıyorlar… Bunlara kesinlikle kulak vermeyin!” diye yazmıştı. (MEDYA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Haziran 2018 12:53

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