HDP'den milletvekili seçilen Leyla Güven tahliye edilmedi

Leyla Güven hakkında verilen tahliye kararına savcılık itiraz etti. İtiraz üzerine 10. Ağır Ceza Mahkemesi tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Diyarbakır 9. Ağır Mahkemesi, 24 Haziran seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) Hakkari milletvekili seçilen Leyla Güven için tahliye kararı verdi. Savcılığın karara itiraz etmesi üzerine 10.Ağır Ceza Mahkemesi tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven, Türkiye'nin Afrin operasyonuna gösterdiği tepki, yaptığı açıklamalar ve DTK çalışmaları nedeniyle 22 Ocak'ta evine yapılan baskınla gözaltına alınmış, 9 günlük gözaltı süresinin ardından 31 Ocak'ta çıkarıldığı Diyarbakır 9. Ağır Mahkemesi tarafından tutuklanmıştı.

Güven, 24 Haziran'da yapılan seçimlerde HDP'den Hakkari Milletvekili seçildi. Avukat Reyhan Yalçındağ Baydemir, Güven'in tahliye edilmesine dönük Diyarbakır 9. Ağır Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. Yapılan başvuruyu değerlendiren mahkeme Güven'in tahliyesine karar verdi.

Ancak savcılık Leyla Güven hakkında verilen tahliye kararına itiraz etti. Savcılığın, itirazı üzerine 10. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen dosyada mahkeme tutukluluk halinin devamına karar verdi. (HABER MERKEZİ)

Milletvekili seçilen Leyla Güven için tahliye başvurusu

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Haziran 2018 17:04

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