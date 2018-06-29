HDP'den milletvekili seçilen Leyla Güven için tahliye kararı

HDP'den Hakkari milletvekili seçilen DTK Eş Başkanı Leyla Güven için tahliye kararı verildi.

24 Haziran seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) Hakkari milletvekili seçilen Leyla Güven için tahliye kararı verildi.

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı olan Güven, Türkiye'nin Afrin operasyonuna gösterdiği tepki, yaptığı açıklamalar ve DTK çalışmaları nedeniyle 22 Ocak'ta evine yapılan baskınla gözaltına alınmış, 9 günlük gözaltı süresinin ardından 31 Ocak'ta çıkarıldığı Diyarbakır 9. Ağır Mahkemesi tarafından tutuklanmıştı.

Güven, 24 Haziran'da yapılan seçimlerde HDP'den Hakkari Milletvekili seçildi. Avukat Reyhan Yalçındağ Baydemir, Güven'in tahliye edilmesine dönük Diyarbakır 9. Ağır Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. Yapılan başvuruyu değerlendiren mahkeme Güven'in tahliyesine karar verdi. (HABER MERKEZİ)

Milletvekili seçilen Leyla Güven için tahliye başvurusu

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Haziran 2018 12:58

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