Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alanyaspor’a transfer yaptı!

Alanyaspor, PAOK'tan Djalma Campos'u transfer etti. Transferde bonservis sorununu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun çözdüğü açıklandı.

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, PAOK’tan Angolalı sağ kanat oyuncusu Djalma Campos’u transfer etti. Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, aynı zamanda kardeşi olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun PAOK başkanıyla arkadaşlığını kullanarak bonservis sorununu çözdüğünü söyledi.

Yeni transfer Djalma Campos, “Bu transferde gösterdikleri emekten dolayı başkan ve yönetim kuruluna minnettarım. Türkiye'ye yeniden döndüğüm için ve takımın bir parçası olduğum için çok mutluyum. Ailem de çok mutlu. Kişisel hedeflerim var. bunun için öncelikle takım olarak hedeflerimize ulaşmalıyız. Goller ve asistlerle takıma katkı sağlamak istiyorum” diye konuştu. Djalma Campos ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Alanyaspor’un bir diğer transferi de sağ bek Wanderson Sousa Carneiro (Baiano) oldu. 2 yıllık sözleşme imzalanan Baiano, “Futbolcular olarak sahada elimizden gelenin en iyisini yaparak takımımızın hedefine ulaşmasını sağlayacağız” dedi.

Alanyaspor yönetimi futbolcular Ufuk Ceylan ve Taha Yalçıner ile de sözleşme yeniledi. (Antalya/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Haziran 2018 15:32

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