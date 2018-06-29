Ankapark ihalesine yürütmeyi durdurma davası

Şehir Plancıları Odası ile Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Ankapark'ın ihalesine ilişkin yürütmenin durdurulması talebiyle dava açtı.

Şehir Plancıları Odası (ŞPO) ve Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) Ankara Şubeleri, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinde yapılan Ankapark'ın ihale ile üçüncü kişilere devredilmesine ilişkin işlemin iptali ve ihalenin yürütmesinin durdurulması için dava açtı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek'in 2 milyar lira para harcayarak AOÇ arazisine inşa ettirdiği Ankapark'ın 29 yıllığına işletmesinin devri ihalesi talipli çıkmadığı için bu ay sonuna ertelenmişti. İhale konusu ve şartnamesini inceleyen ŞPO ve HKMO Ankara Şubeleri, AOÇ arazisini ranta açan ve AOÇ'nin tarihsel dokusunu yok eden projenin ihalesinin iptali ve yürütmenin durdurulması için dava açtı.

Dava dilekçesinde, AOÇ arazi için "Kamuoyunun kent belleğinde özgün değerleriyle kimlik yaratmış ve bu nedenle Ankara Kenti’ne mal olması gereken, taşıdığı tarihsel misyonu, oluşturduğu doğal değerleri ve kültürel hizmeti çok büyük ve değerli bir alan" tespiti yapıldı. Devamında Ankapark gibi büyük ölçekli ve önemli bir projede demokratik katılımcı bir süreç yönetimi yapılmadığı ve parçacı planlama yaklaşımı ile proje tamamlandığı ifade edildi.

Mevcut Belediye Başkanının "Proje için şu ana kadar 2 milyar civarında para harcandı" beyanına karşın ihale bedelinin 766 milyon lira olarak belirlendiğine değinilen açıklamada "Söz konusu bedellerden açıkça anlaşılacağı üzere, ihale sonucunda inşaat bedelinin karşılanması olanaksızdır. İşbu dava konusu ihale ile davalı idare kamuyu muazzam bir zarara uğratmakta, söz konusu ihale ilanına karar veren ve muhammen bedeli belirleyen idare yöneticileri görevlerini açıkça kötüye kullanmaktadırlar" denildi. (Ankara/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 29 Haziran 2018 11:40

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