HDP'de 'yerel seçim erkene çekilebilir' hareketliliği

Yerel seçimlerin ekim ya da kasım ayında çekilebileceği, HDP'nin parti teşkilatlarına hazırlıklı olma çağrısı yaptığı dile getirildi.

Mart 2019’da yapılması gereken yerel seçimlerin ekim ya da kasım ayında çekilebileceği ihtimaline karşı HDP içinde kayyım atanan tüm belediyelerin bulunduğu yerlerde parti teşkilatlarının hazırlıklı olması gerektiği değerlendirmesi yapıldı. HDP ve CHP'nin öneriye karşı çıkmayacağı da iddialar arasında.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, HDP’de seçim sonuçlarına yönelik yapılan değerlendirmelerde yerel seçimlerin erkene alınma ihtimaline karşı özellikle kayyım atanan yaklaşık 90 belediye için parti teşkilatlarının özellikle hazırlıklı olması gerektiği değerlendirildi. Kulislerde, normal takvime göre Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlerin iktidarın talebi, muhalefetin destek vermesi durumunda ekim ya da kasım ayında düzenlenebileceği konuşuluyor.

AKP'nin henüz Türkiye seçim atmosferindeyken yerel seçimleri erkene alarak gelecek 4-5 yıllık seçimsiz bir dönem geçirmeyi hedeflediği, CHP’nin de bu yönde bir öneri gelmesi durumunda parti içi tartışmaları bir kenara bırakmak adına onay verebileceği değerlendirmesi yapılıyor.

HDP’nin de pek çok belediyenin kayyımlar tarafından yöneltildiği için yerel seçimlerin erkene alınma önerisine soğuk olmadığı konuşuluyor.

HDP’nin en büyük bileşeni olan DBP’li (Demokratik Bölgeler Partisi) Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyeleriyle birlikte yaklaşık 90 belediyeye kayyım atanmış olması nedeniyle parti içinde yerel seçimlerin erkene alınması durumunda bu öneriye destek verilmesi gerektiği, destek verilmemesi halinde HDP’nin seçimlerden kaçtığı yönünde bir izlenim oluşabileceği değerlendirmeleri yapılıyor.

400 VEKİLİN ONAYI GEREKİYOR

Yerel seçimlerin erkene alınması için anayasa değişikliği yapılması gerekiyor. Yeni oluşan parlamentoda AKP, referandumsuz anayasa değişikliği yapma çoğunluğunu MHP’nin desteği olsa bile bulamıyor. Referandumsuz anayasa değişikliği yapılması için 24 Haziran’la birlikte yürürlüğe giren anayasa hükümlerine göre 400 milletvekilinin desteği gerekirken, AKP'nin 295, MHP’nin 49 olmak üzere her iki partinin toplam 344 milletvekili söz konusu eşiği tek başına aşmaya yetmiyor. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Haziran 2018 11:07

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