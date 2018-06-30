YKS 2018 maratonu başladı

Bu yıl ilk defa uygulanan YKS'nin ilk oturumu bugün yapıldı. Çok sayıda kişi 15 dakika kuralı gereği sınava alınmadı.

Üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15'te başladı. 2 milyon 381 bin 784 üniversite adayının başvurduğu YKS'nin birinci oturumu TYT, 81 ildeki 7 bin 884 binada 129 bin 291 salonda uygulandı. TYT, 135 dakika sürdü. Üniversite adaylarının katıldığı YKS birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 12.30'da tamamlandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumunu tamamlayan öğrencilerden bazıları Türkçe, bazıları ise temel matematik testinin kendilerini zorladığını ifade etti.

ADAYLAR DİDİK DİDİK ARANDI

Adaylar, salona girişte polisler tarafından didik didik arandı. Adayların kolyelerinden kemelerine kadar birçok metal eşya ile sınava girmelerine izin verilmedi. Sınava kol saati, pantolon kemeri, saçlardaki tel toka, küpe, kolye, anahtarla girmeleri yasak olan adaylar, bazı eşyalarını salon girişlerine bıraktı.

SINAV ÖNCESİ KÜPE KRİZİ

Üsküdar Burhan Felek Anadolu lisesinde sınava girecek olan İrem Erol annesiyle birlikte okula geldi. Okul girişinde güvenlik noktasında arama sırasında Erol'dan küpesinin çıkarılması istendi. Annesi küpeyi çıkarmaya çalıştı fakat küpe sıkıştığı için başarılı olamadı. Diğer velilerden yardım istendi. Bir veli cımbızla sıkışan küpeyi çıkarmaya çalışsa da o da başarılı olmadı. Daha sonra okul bahçesindeki bir veli sınava 4 dakika kala sıkışan küpeyi çıkararak öğrencinin sınava girmesini sağladı.

1 DAKİKA İLE SINAVI KAÇIRANLAR OLDU

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci bölümü bugün yapılırken '15 dakika kuralına' takılıp sınava giremeyen adaylar oldu. Saat 10.15'te başlayan sınav için saat 10.00'dan sonra adaylar binalara alınmadı. Sınava geç kalan adaylar ile görevliler arasında kısa tartışmalar yaşandı. Bazı öğrenciler sınav saatine yetişemeyerek kapıdan dönmek zorunda kaldı. Bazı adaylar ise kimliklerini unuttuğu için içeri alınmadı. Sınava geç kaldığını düşünerek koşarak gelen bazı adaylar girişte gözyaşlarına hakim olamadı. Onları polis memurları ve sınav görevlileri sakinleştirip salona aldı. Adaylar sınava girerken, aileleri de üniversite kapısında onların çıkışlarını bekledi.

Avcılar'da sınava giren bir aday kimliğini unutunca yengesi, Esenyurt'tan hareket ederek sınavın başlamasına 5 dakika kala okula ulaştı. Gözlüğünü unutan bir adayın yardımına da annesi yetişti ancak, salonu bilemediği için bu çabası boşa gitti.

Saat 10.00'da dış kapıların tamamen kapanmasından 1 dakika sonra gelen ve içeri girmek isteyen genç, sonuç alamadı. Kapıya eliyle birkaç kez vuran gürültü üzerine diğer velilerin "Git alt kapıdan şansını dene" uyarısı üzerine "Sınav saat 10.15'te. Neden açmıyorlar?" diye söylenen genç kız koşturarak bir alt sokaktaki okulun diğer kapısına yöneldi. Ancak, burada da kapıyı açan olmadı. Konuşmak ve görüntülenmesini istemeyen genç aday daha sonra bir görevlinin geç kaldığını ve sınava alınmayacağını söylemesi ile adeta yıkıldı. Diğer aileler okulun çevresindeki işyerleri ve ağaçların gölgesinde sınava giren çocuklarını bekledi.

Antalya'da ise bazı öğrenciler 15 dakika kuralına takıldı ve sınava giremedi. Bir öğrenci de 1 dakika gecikme nedeniyle sınava alınmadı. 15 dakika kuralının uygulandığı sınavda saat 10.00'a birkaç dakika kala bazı öğrenciler koşarak salonlarına ulaştı.

Antalya'da sınav heyecanının yaşandığı okullardan birisi de Muratpaşa ilçesindeki Vali Hüsnü Tuğlu İlk ve Ortaokulu oldu. Aileler sabahın erken saatlerinde çocuklarının gireceği okula geldi. Emniyet yetkilileri sınava girecekleri didik didik ararken, bir aday 1 dakika ile sınavı kaçırdı. Görevliler 15 dakika kuralı gereği okul kapılarını saat 10.00'da kapattı. Kapılar kapatıldıktan 1 dakika sonra gelen ve adını vermek istemeyen aday sınava alınmadı. Sınava girmek için görevlilerle konuşan ve onları ikna etmeye çalışan gencin çabaları 15 dakika kuralı nedeniyle sonuçsuz kaldı.

Konuşmalar sürerken görevlilerin "Saat '10'u 1 geçiyor" demesinin ardından genç çaresiz okuldan ayrılmak zorunda kaldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan genç, “Gecikme değil sadece dikkatsizlik hepsi bu. Sınav 10.15 yazıyor. Ben tam 10.00'da geldim. Ancak görevliler '10'u 1 geçiyor' dediler ve beni almadılar. 1 dakikanın kurbanı oldum” dedi.

Bu yıl ilki gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bugün ve yarın gerçekleştiriliyor. YKS'nin birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün, ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) de yarın gerçekleştiriliyor. YKS'nin birinci oturumu TYT ve ikinci oturumu AYT için adaylar saat 10.00'dan sonra, YDT adayları saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmıyor.

TYT'ye başvuru yapan 2 milyon 381 bin 784 aday 7 bin 884 binadaki 129 bin 291 salonda, AYT'ye başvuran 2 milyon 19 bin 853 aday 6 bin 746 binadaki 108 bin 470 salonda, YDT'ye başvuran 131 bin 453 aday ise 779 binadaki 6 bin 418 salonda sınava alınıyor.

TYT'de adaylara Türkçe testinden 40, Sosyal Bilimler testinden 20, Temel Matematik testinden 40, Fen Bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltildi.

AYT'de ise Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinden 40, Sosyal Bilimler-2 testinden 40, Matematik testinden 40, Fen Bilimleri testinden 40 soru, YDT'de ise 80 soru sorulacak. YKS sonuçları, 31 Temmuz'da açıklanacak.

İSTANBUL'DA ULAŞIM ÜCRETSİZ

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler ve sınav görevlileri, Şehir Hatları seferlerinden ücretsiz yararlandı. İETT, 30 Haziran ve 1 Temmuz'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere ve sınav görevlilerine toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olacağını bildirdi.

GEÇİCİ KİMLİKLE SINAVA GİRİLEBİLECEK

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylardan T.C. kimlik kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, fotoğraflı geçici kimlik belgesi düzenlenenler, 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde yapılacak YKS'ye bu belgeleri ile girebilecek.

Öte yandan, 2018-YKS'ye girecek adaylardan, nüfus cüzdanı olmayanlar veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf veya soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilemeyecek durumda olanlar için İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, 30 Haziran Cumartesi 07.00 ile 17.00 ve 1 Temmuz Pazar 07.00 ile 15.30 saatlerinde, sınav yapılacak merkezlerdeki il veya ilçe nüfus müdürlükleri açık tutulacak.

Açık tutulacak il veya ilçe nüfus müdürlükleri listesine "https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2018/GENEL/NufusMudurlukleri28062018.pdf" internet adresinden ulaşılabilecek. Müdürlüklere başvuran adaylara, geçici kimlik belgesi düzenlenecek.

YKS günlerinde nüfus müdürlükleri açık tutulacak

YKS SORULARININ TAMAMI YAYINLANACAK

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), bu hafta sonu düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sorularının tamamı 1 Temmuz Pazar günü akşam internet sitesinden yayımlanacak.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, YKS'nin 30 Haziran Cumartesi günü yapılacak birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 1 Temmuz Pazar gerçekleştirilecek ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi'nin (YDT) ardından, sınav sorularının tamamına akşam saatlerinde web sitesinden ulaşılabilme imkanı sağlanacak. (HABER MERKEZİ)

YKS'ye bir hafta kala öğrencilere uzman tavsiyeleri

YKS'de ham puan kuralı değişti

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Haziran 2018 14:06

www.evrensel.net