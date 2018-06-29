Nakliyat-İş Başkanı işçilerin haberinin yapılmasını engelledi

Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, Makro Market işçilerinin eylemini izleyen muhabirimizin haber yapmasını engelledi, üzerine yürüdü.

İstanbul ve Antalya’da bulunan mağazalarını Migros’a devreden Makro Market (Uyum Marketleri) iki ilde bulunan 1500 civarında çalışanını işten çıkardı. İşçiler ise yaptıkları eylemlerle tazminat ve yıllık izin haklarının talep ediyor. İşçiler dün de eylem yanarak taleplerini dile getirdi. Eylemi takip eden muhabirimiz Elif Ekin Saltık’ın işçilerle görüşerek haber yapması ise Nakliyat-İş Genel Başkanı tarafından engellendi.

Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, Ataşehir Optimum AVM Migros mağazası önünde yapılan eylem sonrası kadın çalışanlarla röportaj yapmak isteyen Saltık’a “Röportaj yapmayacaksınız” dedi. “Evrensel gazetesi Nakliyat-İş’i yazmıyor” diyen Küçükosmanoğlu, Saltık’ın üzerine yürüdü. Kadın işçilere de “Haber yapmayın” diyen sendikacılar, işçileri alıp mağaza önünden ayrıldı.

Öte yandan Makro Market işçilerinin haberlerine şimdiye kadar sadece gazetemiz Evrensel yer verdi. (İstanbul/EVRENSEL)

‘1500 kişi tazminatsız işten atıldı’ iddiası

Migros önünde eylem: Haklarımızı alana kadar mücadelemiz sürecek

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Haziran 2018 10:41

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