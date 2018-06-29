Bulgaristan Avro Bölgesi'ne katılmak için başvuru yapacak

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borissov, Avro Bölgesi'ne katılmak için başvuruda bulunacaklarını söyledi.

AB Liderler Zirvesi'nde gazetecilere konuşan Bulgaristan Başbakanı Boyko Borissov, Euro Bölgesi'ne katılmak için "çok büyük olasılıkla" başvuruda bulunacaklarını söyledi.

Brüksel'deki AB liderler zirvesi sırasında gazetecilere açıklama yapan Borissov, Avro Bölgesi'ne katılım için 2 yıllık bekleme odası anlamına gelen ERM-2'ye katılma isteklerini "Eurogroup" liderlerine sunacağını belirtti.

Borissov, Maliye Bakanı'nın başvurunun ayrıntılarını 'Eurogroup'taki diğer maliye bakanları 14 Temmuz'da görüşeceğini ekledi.

Ortak para birimi ve yasal ödeme aracı olarak avroyu (€) seçen, toplam 28 üyeli Avrupa Birliği (AB) üyelerinin oluşturduğu ekonomik ve parasal birlik olan Avro Bölgesi'nin halen 19 üyesi (Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan) bulunuyor. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Haziran 2018 10:24

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