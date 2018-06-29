AB'den Türkiye'ye mülteciler için 3 milyar avro mali destek

Avrupa Birliği, Türkiye'deki Suriyeli mülteciler için vadedilen 3 milyar avroluk yardım paketini onayladı.

Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nden Türkiye'ye yönelik mali destek paketine onay çıktı. Birlik, Türkiye'ye mülteciler için vadedilen 3 milyar avro yardım paketi onaylandı. AB Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde, Türkiye'deki Suriyeli mülteciler için ikinci 3 milyar avroluk mali desteğin serbest bırakılmasının yanı sıra AB Afrika Fonu'na 500 milyon avro transfer edilmesi kararı yer aldı.

Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi kapsamında dün akşam İtalya'nın engeli nedeniyle sonuçlarda anlaşma sağlayamayan liderler, sabah yayımladıkları sonuç bildirgesinde AB Afrika Fonu'na da 500 milyon avro transfer etme kararı aldıklarını duyurdu.

İtalya, Türkiye'ye ikinci 3 milyar avronun aktarılmasına yönelik engeli kaldırmak için AB Afrika Fonu'na takviye yapılmasını şart koşuyordu.

AB Liderler Zirvesi Sonuç Bildirgesi'nde, Türkiye'deki Suriyeli mülteciler için ikinci 3 milyar avroluk mali desteğin serbest bırakılması kararı yer aldı.

Türkiye'ye toplam 6 milyar avro mali destek vadedilmişti.

İtalya, AB Liderler Zirvesi'nde alınacak tüm kararları bloke ederek, 28 üye ülkenin ortak yayımlayacağı sonuç bildirgesine "geçici" olarak engel olmuştu. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 29 Haziran 2018 10:15

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