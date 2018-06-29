Katar Riyali TCMB'nin alım-satım listesine eklendi

Katar Riyali, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından alım-satım konusu yapılan dövizler listesine alındı.

Katar Riyali, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından alım-satım konusu yapılan dövizler listesine eklendi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karar ile Hazine Müsteşarlığı'nın 2008-32/34 sayılı tebliğine ilişkin I-M sayılı TCMB genelgesine göre, Katar Riyali, 'konvertibl ve non-konvertibl dövizler' listesine eklendi.

Değişiklik bugünden itibaren geçerli olacak. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Haziran 2018 10:03

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