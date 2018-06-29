Kılıçdaroğlu'dan 'gizli anlaşma' iddiasına yanıt: İtibar etmeyin

'Aralarında gizli anlaşma var' iddiasına tepki gösteren Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'ye genel başkanlığı devredeceği iddialarını yalanladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'ye genel başkanlığı devredeceği iddialarını yalanladı. "Aralarında gizli anlaşma var" iddialarına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, ''Bunların hiçbirine itibar etmeyin" dedi.

Hürriyet'ten Hande Fırat'a açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran seçimlerinin ardından kulislerde konuşulan ''Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ile gizli bir anlaşmaya vardı. Olağanüstü kurultayda ya da 1.5 yıl sonra olağan kurultayda görevini devredecek'' iddiasına yanıt vererek, ''Bunların hiçbirine itibar etmeyin'' diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, partinin geleceğine ilişkin kararları ancak partinin yetkili organlarının alabileceğini belirterek partide değişim ve dönüşümün ancak kendi iç dinamikleriyle sağlanırsa sağlıklı olabileceğini söyledi.

'İNCE, İBB BAŞKANLIĞINA ADAY OLACAK' İDDİASI

Muharrem İnce'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı için aday gösterileceği iddialarına da değinen Kılıçdaroğlu "Bu konuda bugünden bir görüş açıklamak doğru değil. Yerel seçimlerde özel çalışma gerekiyor. O özel çalışmalardan sonra ancak belirlenebilir adaylar. Yerel yönetim seçimlerinin kendine özgü gelenekleri var, kendine özgü stratejileri var. Yerel seçimde aday profili çok önemli" dedi.

GÜRSEL EROL'UN DİSİPLİNE SEVKİ

Kılıçdaroğlu'na Gürsel Erol'un disipline sevk edilmesi de soruldu. Parti içinde eleştirileri dinlediğini ancak bunun medya üzerinden yapılamayacağını belirten Kılıçdaroğlu, "Partiye zarar veren söylemlerde bulunanların partide işi yoktur" ifadelerini kullandı.

'SOYLU DERHAL İSTİFA ETMELİDİR'

CHP liderinin gündeminde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları da vardı. Soylu'nun açıklamalarının ayrıştırıcı bir dil olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Türkiye'ye açıkça bir iç savaş çağrısında bulunuyor" dedi.

Soylu'nun "CHP’nin il başkanları şehit cenazelerine katılmayacaktır, bunlara protokolde yer vermeyeceksiniz diye ben müsteşarıma talimat verdim" açıklamasını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Bir İçişleri Bakanı bu talimatı eğer başına buyruk verdiyse derhal istifa etmelidir. Çünkü Türkiye’nin iç huzurunu sağlamakla görevli olan bir bakanın Türkiye’nin iç huzurunu dinamitlemesi asla kabul edilemez" dedi. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 29 Haziran 2018 09:56

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