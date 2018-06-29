Soylu, bu kez Kaftancıoğlu'yu hedef aldı: Şehide küfretti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'yu hedef alarak 'Şehide de küfretti, polise de, askere de' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'yi ve CHP üyelerini hedef göstermeye devam ediyor. AKP Beşiktaş ve Sarıyer ilçe başkanlıklarına teşekkür ziyaretinde konuşan Soylu, CHP için "Şehit cenazelerinde ne işleri var? İstanbul İl Başkanlığına getirdikleri hanımefendi, şehide de küfretti, polise de, askere de. Gitmek istiyorlarsa, onun bayraktarlığında tüm şehit cenazelerine gidebilirler. PKK'nın barajı aşmasının temel nedeni, CHP'nin ortaya koyduğu sorumsuzluktur" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi dolayısıyla AKP Beşiktaş ve Sarıyer ilçe başkanlıklarına teşekkür ziyaretinde bulundu. Seçimlere ilişkin "Kimlerin bir araya geldiğini görüyorsunuz" diyen Soylu, "Demirtaş'ın oyu 8,5, HDP 'nin oyu 11,5, 3 puanı CHP 'nin bir kısım seçmeni getirdi, HDP'nin yani PKK'nın siyasi partisinin barajı aşıp Meclise girebilmesi için kirli bir oyuna girdi" şeklinde konuştu.

Bakan Soylu, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Bizim bunu unutmamızı istiyorlar. Milletin de bunu unutmasını istiyorlar ve bizim hafızamızla dalga geçiyorlar. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi için CHP 'nin önüne insanlar gitti. Peki, 'bir oy HDP 'ye, bir oy CHP 'ye' dendiği zaman kimse CHP 'nin önüne gitti mi? Gitmedi. Bu sorumluluk hepsinindir. Sadece Kılıçdaroğlu'ya fatura keserek CHP bundan kurtulamaz. Burada HDP , açık açık desteklenmiş, Doğu ve Güneydoğu'da kaybeden HDP , İstanbul, Ankara, İzmir gibi CHP oylarıyla barajı aşmıştır. Ağrı'da karşı karşıya kaldığımız olay, bizim seçim öncesi söylediğimiz, 'Sakın bu PKK'yı şımartmayın' dediğimizin bir benzeridir. Dağın tepesinde 10 evladı olan bir adamı çarmıha geren ve orada infaz eden bir anlayış, elbette ki demokratik meşruiyetten güya kendine ait kudret ve güç bulan bir anlayışın ta kendisidir. Buna karşı sessiz kalmamız, buna karşı gereğini yapmamamız düşünülemez."

'ŞEHİDE DE, POLİSE DE, ASKERE DE KÜFRETTİ'

Soylu konuşmasında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'yu da hedef alarak, "Şehit cenazelerinde ne işleri var? İstanbul İl Başkanlığına getirdikleri hanımefendi, şehide de küfretti, polise de, askere de. Gitmek istiyorlarsa, onun bayraktarlığında tüm şehit cenazelerine gidebilirler. PKK'nın barajı aşmasının temel nedeni, CHP 'nin ortaya koyduğu sorumsuzluktur. Bundan kaçmaları mümkün değildir, bundan kaçamazlar. Ya bu sorumsuzluğu ortaya koyanları tasfiye edecekler, temizleyecekler bu işi veyahut da bu sorumlulukla beraber yürüyecekler ve bunun maliyetini taşıyacaklar" dedi. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 29 Haziran 2018 08:59

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