Bartın'da maaşları ödenmeyen madenciler kendilerini ocağa kapattı

Bartın’ın Amasra ilçesindeki özel maden ocağının galeri açma işinde çalışan 70 madenci, 3 aydır maaşlarını alamadıkları için madenden çıkmama kararı aldı. Maden ocağı yetkilisi ise işçilerin nisan ayında yasal olmayan eylem başlattığını iddia ederek sorunların çözümü için çalışmaların sürdürüldüğünü öne sürdü.

Amasra’daki özel maden ocağında, taşeron firmaya bağlı çalışan 70 maden işçisi, nisan ayında maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı. Maden işçileri, eylemde işe gitmedikleri günler için SGK primlerinin ödenmediğini ve 3 aydır maaşlarının yatırılmadığını belirtti. Tarlaağazı kuyularında yeryüzü kömürlerinin çıkarılacağı artı 40 kotunda içeri giren işçiler eylemlerini sürdürüyor.

‘İŞİMİZİ EKSİZSİZ YAPMAMIZA RAĞMEN ÜCRETLERİMİZİ ALAMIYORUZ’

Maden işçileri eyleme başlamadan önce basın açıklaması yaptı. Açıklamayı okuyan madenci “Çok tehlikeli sınıfta sayılan yeraltına madenlerinde çalışan işçiler olarak işimizi eksiksiz yerine getirmemize rağmen, ücretlerimizi alamıyoruz. Bizler çalışanın hakkı alın teri kurumadan verilmesi gereken bir dinin mensupları olarak ailelerimizin rızkını çıkarmak için her gün ölümle burun buruna çalışırken, hak ettiğimiz ücretlerin ödenmesini tüm haklarımızın verilmesini istiyoruz” dedi.

'İŞ AKİTLERİMİZİN SONLANDIRILDIĞI BİLGİSİ AKDIK'

İşlerine son verildiğini bilgisini aldıklarını söyleyen işçi, “Şimdi çalışmaya hazır olduğumuz halde, ücretlerimizi alamadığımızdan ötürü işi görmekten kaçınma hakkımız olmasına rağmen iş akitlerimizin sonlandırıldığına dair bir bilgi aldık. Biz bir yere gitmiyoruz. Tüm kamuoyunun yanımızda olmasını istiyoruz” diye konuştu.

GMİS: SGK VE İŞKUR İLE GÖRÜŞMELERİMİZ SÜRÜYOR

Genel Maden İşçileri Sendikası Amasra Şube Başkanı Ertan Kaya, “İşçi arkadaşlarımızın eylem yaptığı günlerdeki SGK ve maaşlarını alamadıklarını ifade ederek, artı 40 kotunda kendilerini ocağa kapattılar. 70 işçimiz sorunun çözülmesi için bekliyorlar. Bizler de sendika olarak işçilerimizin sorununu çözmek için gerek şirket ve SGK ve İŞKUR ile görüşmelerimiz devam ediyor” dedi.

HEMA YETKİLİSİ: YASA DIŞI EYLEM BAŞLATTILAR

Fotoğraf: Ayhan Acar/DHA

Hattat Holding'e bağlı Hema Madencilik şirketinin yetkilisi ise “Bu arkadaşlarımız Hema şirketinin iş verdiği taşeron firmanın çalışanlarıdır. Geçtiğimiz aylarda usule uymayan kurumumuzun önünde yasal olmayan bir eylem başlattılar. İşe gelmedikleri süre zarfında SGK primleri ile maaşları ödenmedi. Yasal olarak bizlerin de yapacağı fazla bir şey yok. Sorunu çözmek için çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı. (Bartın/DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 29 Haziran 2018 10:22

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