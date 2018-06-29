ABD vatandaşlarına seyahat uyarısı: Türkiye planınızı gözden geçirin

Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını güncelleyen ABD Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına 'seyahati yeniden gözden geçirin' çağrısı yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını güncelledi. Dışişleri Bakanlığı’nın resmi sitesinde yayınlanan seyahat uyarısı bülteninde, Türkiye'nin bazı bölgelerinde risklerin arttığı belirtilerek 'seyahati yeniden gözden geçirin' uyarısı yapıldı.

ABD'nin seyahat uyarısı kategorisinde en güvenli ülkelere 1'inci kategoride yer verilirken, Türkiye'nin en riskli ülkeleri kapsayan 4'üncü kategorinin bir altındaki, 3'üncü kategoride yer almayı sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, Türkiye'nin Güneydoğu ve Suriye sınırındaki bölgeler ise 4'üncü kategoride yer aldı ve "Bu bölgelere seyahat etmeyin" uyarısında bulunuldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 28 Haziran'da güncellediği 'seyahat uyarısında', Türkiye'ye seyahat etmeyi planlayan ABD vatandaşları "olası terör eylemlerinin" yanı sıra "keyfi gözaltılara" karşı da uyarıldı. Bültende "Terör nedeniyle Türkiye-Suriye sınırı boyunca uzanan bölgelere ve Güneydoğu bölgesinde Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Şırnak, Diyarbakır, Van, Siirt, Muş, Mardin, Batman, Bingöl, Tunceli, Hakkâri ve Bitlis'e seyahat etmeyin" denildi.

"Terör örgütlerinin Türkiye'de saldırılar planlamayı sürdürdüğü" belirtilen bültende şu ifadeler yer aldı:

"Terör örgütleri açıkça Batılı turistleri ve yabancıları hedef alıyor. Teröristler küçük ya da hiçbir uyarı olmadan saldırabilir, turistik yerler, ulaşım merkezleri, pazarlar, alışveriş merkezleri, yerel hükümet kurumları, oteller, kulüpler, restoranlar, ibadet yerleri, parklar, büyük çaplı spor ve kültürel etkinlik alanları, eğitim kurumları, havalimanları ve kamuya açık başka alanlar hedef alınabilir. Olağanüstü hal altında güvenlik güçleri on binlerce kişiyi gözaltına aldı. Bunlar arasında, kısıtlı ya da gizli kanıtlara dayanarak ve siyasi güdümlü görünen gerekçelerle, terör örgütü olduğu iddia edilen gruplarla bağlantıları olduğu şüphesiyle tutuklanan ABD vatandaşları da var. ABD vatandaşları ayrıca, Türkiye'den ayrılmalarını engelleyen seyahat yasakları ile de karşı karşıya kaldı. Türkiye Hükümeti'nin açıkça onaylamadığı toplanmalar, protestolar ve gösterilere katılmak gözaltı ya da tutuklamalarla sonuçlanabilir. ABD yönetimi Türkiye'deki personelini ileride değiştirilebilecek belirli güvenlik kısıtlamalarına tabi tutmaktadır."

Bültende, Türkiye'ye seyahat etmeyi planlayan ABD'lilerden, yerel medyayı izleyerek bilgi edinmeleri de istenirken, turistlerin sıkça uğradığı alanlardan uzak durmaları, güvenlik önlemlerine sahip otellerde kalmaları çağrısı yapıldı. (New York/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Haziran 2018 08:16

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