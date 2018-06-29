'Örgüt üyeliği' suçlamasıyla gözaltına alınan Erdem adliyeye getirildi

'Silahlı terör örgütüne üye olduğu' suçlamasıyla gözaltına alınan CHP eski milletvekili Eren Erdem, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine getirildi.

CHP eski milletvekili Eren Erdem, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine Ankara'da gözaltına alınıp İstanbul'a gönderildi. Avukatı Efkan Bolaç, Erdem'in İstanbul Adliyesi'ne getirildiğini aktardı.

24 Haziran gecesi itibarıyla vekilliği düşen Eren Erdem hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "silahlı terör örgütüne üye olduğu'' suçlamasıyla gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Erdem, sabah saatlerinde emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderildi.

Erdem, gözaltına alındığını Twitter hesabı üzerinden "An itibariyle gözaltına alındım. Gerekçemi bilmiyorum. Polisler tarafından evimin önünden gözaltına alındım. Kamuoyunun bilgisine sunarırım" ifadeleriyle duyurdu.

An itibariyle gözaltına alındım. Gerekçemi bilmiyorum. Polisler tarafından evimin önünden gözaltına alındım. Kamuoyunun bilgisine sunarırım. — Eren Erdem (@erenerdemnet) 28 Haziran 2018

Öte yandan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Ankara Emniyet Müdürlüğü ile konuştuğunu belirterek, “İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nin yakalama kararı üzerine gözaltına alınmış ve İstanbul’a götürülecek. Yargı yurt dışı yasağından sonra anlaşılan hızla yakalama kararı vermiş” açıklamasında bulundu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ile konuştum.İstanbul 35.ACM’nin yakalama kararı üzerine gözaltına alınmış ve karar nedeni ile İstanbula götürülecek.@necatiyilmazchp yanında şu anda.Yargı yurt dışı yasağından sonra anlaşılan hızla yakalama kararı vermiş.

Uygulananın”düşman ceza hukuku”. https://t.co/Kj3Ai9Mbro — Sezgin Tanrıkulu (@MSTanrikulu) 29 Haziran 2018

'35. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE HAKİM KARŞISINA ÇIKARILACAK'

Duruma ilişkin Evrensel'e bilgi veren Avukat Efkan Bolaç, Eren Erdem’in Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine getirildiğini söyledi. Bolaç, “35. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkarılacak” dedi.

22 YIL HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Eren Erdem hakkında İstanbul Başsavcılığı, "FETÖ’ye yardım" suçlamasıyla 22 yıl hapis istemiyle iddianame hazırlamıştı. Erdem’le ilgili suçlamalar arasında MİT TIR’ları operasyonuna ilişkin tutanaklarının kendisinde bulunması ve bunları yayması iddiası da yer alıyor. Ayrıca Erdem’in Zaman gazetesine yönelik operasyon yapıldığı gün gazeteye giderek destek olması da suçlamalar arasında gösteriliyor.

Eren Erdem’in 22 Mayıs’ta Atatürk Havalimanı’ndan Almanya’ya gidişi bu dava kapsamında konan yurtdışı yasağı nedeniyle engellenmişti.(HABER MERKEZİ)

Eren Erdem: MİT TIR'ları tutanaklarını Bülent Tezcan'dan temin ettim

Eren Erdem'in iddianamesi kabul edildi, havaalanından geri çevrildi

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Haziran 2018 11:13

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