Eren Erdem 'terör örgütüne yardım' suçlamasıyla tutuklandı

CHP eski milletvekili Eren Erdem 'silahlı terör örgütüne yardım' ve 'soruşturmanın gizliliğini ihlal' suçlamalarıyla tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, CHP eski milletvekili Eren Erdem hakkında "kaçma şüphesi" bulunması nedeniyle yakalama kararı çıkarılması talebinde bulundu. Bunun üzerine Karşı Gazetesi davasına bakan İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi Erdem hakkında dün mahkeme huzuruna getirilmesi için yakalama kararı çıkardı. Erdem, bu karar üzerine Ankara'da gözaltına alınıp Ankara'ya getirildi. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Erdem, çıkarıldığı mahkemece "silahlı terör örgütüne yardım" ve "soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlamalarıyla tutuklandı.

24 Haziran gecesi itibarıyla vekilliği düşen Eren Erdem, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde gözaltına alınıp emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderildi.

Erdem, gözaltına alındığını Twitter hesabı üzerinden "An itibariyle gözaltına alındım. Gerekçemi bilmiyorum. Polisler tarafından evimin önünden gözaltına alındım. Kamuoyunun bilgisine sunarırım" ifadeleriyle duyurdu.

An itibariyle gözaltına alındım. Gerekçemi bilmiyorum. Polisler tarafından evimin önünden gözaltına alındım. Kamuoyunun bilgisine sunarırım. — Eren Erdem (@erenerdemnet) 28 Haziran 2018

Öte yandan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Ankara Emniyet Müdürlüğü ile konuştuğunu belirterek, “İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nin yakalama kararı üzerine gözaltına alınmış ve İstanbul’a götürülecek. Yargı yurt dışı yasağından sonra anlaşılan hızla yakalama kararı vermiş” açıklamasında bulundu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ile konuştum.İstanbul 35.ACM’nin yakalama kararı üzerine gözaltına alınmış ve karar nedeni ile İstanbula götürülecek.@necatiyilmazchp yanında şu anda.Yargı yurt dışı yasağından sonra anlaşılan hızla yakalama kararı vermiş.

Uygulananın”düşman ceza hukuku”. https://t.co/Kj3Ai9Mbro — Sezgin Tanrıkulu (@MSTanrikulu) 29 Haziran 2018

SAVCI TUTUKLANMASINI TALEP ETTİ

Duruma ilişkin Evrensel'e bilgi veren Avukat Efkan Bolaç, Eren Erdem’in Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine getirildiğini söyledi. 35. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkarılan Erdem'in tutuklanması talep edildi.

YARKADAŞ: NE OLDU DA DURUŞMA TARİHİNİ BİLE BEKLEMEYE GEREK DUYULMADI?

26. dönem milletvekili Barış Yarkadaş, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Savcı, milletvekili arkadaşımız Eren Erdem için tutuklama istedi. Bu davanın duruşması için 19 Eylül 2018 tarihi verilmişti. 35. Ağır Ceza Mahkemesi, ne oldu da duruşma tarihini bile beklemeye gerek duymadı? Bu bile soruşturmaya şimdiden gölge düştüğünü gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Savcı, milletvekili arkadaşımız Eren Erdem için tutuklama istedi. Bu davanın duruşması için 19 Eylül 2018 tarihi verilmişti. 35. Ağır Ceza Mahkemesi, ne oldu da duruşma tarihini bile beklemeye gerek duymadı? Bu bile soruşturmaya şimdiden gölge düştüğünü gösteriyor. @erenerdemnet — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 29 Haziran 2018

TUTUKLANDI

Mahkeme Eren Erdem'in tutuklanmasına hükmetti. Haberi Barış Yarkadaş "Milletvekili arkadaşımız Eren Erdem TUTUKLANDI..." ifadeleriyle duyurdu.

Milletvekili arkadaşımız Eren Erdem TUTUKLANDI... — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 29 Haziran 2018

22 YIL HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Eren Erdem hakkında İstanbul Başsavcılığı, "FETÖ’ye yardım" suçlamasıyla 22 yıl hapis istemiyle iddianame hazırlamıştı. Erdem’le ilgili suçlamalar arasında MİT TIR’ları operasyonuna ilişkin tutanaklarının kendisinde bulunması ve bunları yayması iddiası da yer alıyor. Ayrıca Erdem’in Zaman gazetesine yönelik operasyon yapıldığı gün gazeteye giderek destek olması da suçlamalar arasında gösteriliyor.

Eren Erdem’in 22 Mayıs’ta Atatürk Havalimanı’ndan Almanya’ya gidişi bu dava kapsamında konan yurtdışı yasağı nedeniyle engellenmişti.(HABER MERKEZİ)

Eren Erdem: MİT TIR'ları tutanaklarını Bülent Tezcan'dan temin ettim

Eren Erdem'in iddianamesi kabul edildi, havaalanından geri çevrildi

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Haziran 2018 13:23

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