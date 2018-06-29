Judo Federasyonuna suÃ§lama: Akdeniz OyunlarÄ±na gitmeyi hak edene engel

Rakibinin babasÄ± tarafÄ±ndan saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan, aÃ§Ä±klamalarÄ± nedeniyle disiplin cezasÄ± alan Milli Judocu TuÄŸba Zehir'in avukatÄ± konuÅŸtu.

UÄŸur ÖKDEMÄ°R

Bursa

Milli Judocu TuÄŸba Zehir 2017 yÄ±lÄ±nÄ±n aralÄ±k ayÄ±nda Türkiye Büyükler Judo ÅžampiyonasÄ±nda rakibi NazlÄ±can Özerler’i yenerek birinci olmuÅŸ, ödül töreni sonrasÄ±nda rakibinin babasÄ± Tacettin Özerler tarafÄ±ndan saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etmiÅŸti.

YargÄ±ya intikal eden bu hadiseden 6 ay sonra Türkiye Judo Federasyonu TuÄŸba Zehir hakkÄ±nda, uÄŸradÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±yla ilgili basÄ±na bilgi verdiÄŸi ve federasyonu kötülediÄŸi gerekçesiyle disiplin soruÅŸturmasÄ± baÅŸlattÄ±. SoruÅŸturma sonucunda TuÄŸba Zehir 22 MayÄ±s 2018 - 22 Temmuz 2018 tarihleri arasÄ±nda geçerli olmak üzere hak mahrumiyeti cezasÄ± aldÄ±. Milli Judocunun AvukatÄ± Ä°lker KapusuzoÄŸlu, cezanÄ±n müvekkilinin geçtiÄŸimiz günlerde Ä°spanya’da baÅŸlayan Akdeniz OyunlarÄ±na katÄ±lmasÄ±nÄ± da engellediÄŸini belirterek yargÄ±ya baÅŸvurdu. CezanÄ±n kasten Akdeniz OyunlarÄ±na denk getirildiÄŸini ve federasyonun, oyunlara TuÄŸba Zehir yerine NazlÄ±can Özerler’i götürmek amacÄ±yla bu tasarrufta bulunduÄŸunu söyleyen KapusuzoÄŸlu hukuki süreci sonuna kadar takip edeceklerini bildirdi.

‘MUHATAP BULAMADIK’

TuÄŸba Zehir’in 18 yÄ±llÄ±k spor hayatÄ±nÄ±n büyük kÄ±smÄ±nÄ± milli takÄ±mlarda geçirdiÄŸini, çok sayÄ±da Türkiye ÅŸampiyonluÄŸu, 4 kez Avrupa ÅŸampiyonluÄŸu dereceleri bulunduÄŸunu hatÄ±rlatan KapusuzoÄŸlu, “Formunun zirvesinde bir sporcunun Akdeniz OyunlarÄ± gibi bir müsabakaya katÄ±lmaktan men edilmesi hem müvekkilimiz hem de ülkemizin uluslararasÄ± düzeyde temsiliyeti açÄ±sÄ±ndan kabul edilemez” dedi.

Bu sebeple federasyon tarafÄ±ndan verilen cezaya itiraz ettiklerini ve yürütmeyi durdurma kararÄ± aldÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen KapusuzoÄŸlu, Tahkim Kurulu’nun bu kararÄ±nÄ±n “Telafisi mümkün olmayan zararlar doÄŸabilir, milli menfaatler ihlal edilebilir. Bu nedenle verilen ceza durdurulmalÄ±dÄ±r” anlamÄ±na geldiÄŸini söyledi. KapusuzoÄŸlu, yürütmeyi durdurma kararÄ± sonrasÄ± Judo Federasyonuna baÅŸvurduklarÄ±nÄ± ama muhatap bulamadÄ±klarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. KapusuzoÄŸlu, Judo Federasyonu baÅŸkanÄ±nÄ±n da görüÅŸme taleplerini reddettiÄŸini ifade etti.

SALDIRGAN ÖDÜLLENDÄ°RÄ°LDÄ°

“Akdeniz OyunlarÄ± önemli bir uluslararasÄ± turnuva ve bu turnuvaya Türkiye’deki sporculardan en çok hak edenlerin gitmesi gerekir” diyerek devam eden KapusuzoÄŸlu “TuÄŸba HanÄ±m, gerek profesyonel spor kariyeri ile gerek son iki yÄ±ldÄ±r Türkiye ÅŸampiyonu olmasÄ± ile bu turnuvaya gitme liyakatine sahip olduÄŸunu gösteriyor. Bu iÅŸin 1. boyutudur. 2. boyutu ise aralÄ±k ayÄ±nda saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan müvekkilimize yine bu olayla ilgili maÄŸdur olduÄŸu halde ceza verilmesidir. Bundan sonra Tacettin Özerler yargÄ±lanÄ±yor ama disiplin cezasÄ±nÄ±n muhatabÄ± müvekkilimiz oluyor. An itibariyle söz konusu olaylarla ilgili hakaret, tehdit ve yaralama suçlarÄ±ndan yargÄ±lanan Tacettin Özerler eski bir judo sporcusu. AynÄ± zamanda Judo Federasyonunun eski yöneticilerinden biri ve ÅŸu anda da Judo Federasyonu baÅŸkanÄ±na çok yakÄ±n. Kendisinin ciddi ÅŸekilde federasyona baskÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz. 3. boyutu ise daha acÄ±. Müvekkilimizin yerine Akdeniz OyunlarÄ±na götürülen kiÅŸi Tacettin Özerler’in kÄ±zÄ± NazlÄ±can Özerler. Bu ÅŸu demek: Bizim müvekkilimiz saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ± ve onu döven kiÅŸinin kÄ±zÄ± turnuvaya dahil edildi. Bunun kamuoyuna açÄ±klanmasÄ± gerektiÄŸini düÅŸünüyoruz. Çünkü Judo Federasyonu bireysel bir karar almÄ±ÅŸtÄ±r. Asla sportif bir baÅŸarÄ±dan kaynaklÄ± olarak bu kararÄ±n verilmesi söz konusu deÄŸildir. TuÄŸba HanÄ±m milli takÄ±m kadrosundan çÄ±karÄ±lÄ±rken disiplin cezasÄ± olduÄŸu için kamptan çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± söylendi. Biz bu kararlarÄ±n tamamÄ±nÄ± iptal ettirdik. Åžu an TuÄŸba HanÄ±m için bir disiplin cezasÄ± bulunmadÄ±ÄŸÄ± için yarÄ±ÅŸmalara katÄ±lmasÄ±nÄ±n önünde hukuki hiçbir engel de bulunmamaktadÄ±r” dedi.

TUÄžBA ZEHÄ°R ZARARA UÄžRATILDI

KapusuzoÄŸlu, “Judo Federasyonu acilen hesap vermelidir. EÄŸer TuÄŸba Zehir turnuvaya katÄ±lÄ±p derece yapabilecek olsaydÄ± 50 cumhuriyet altÄ±nÄ±ndan az olmamak üzere ödüllendirilecekti. Ancak turnuvaya götürülmediÄŸi için favori olduÄŸu bu turnuvanÄ±n ödülünden mahrum kaldÄ±. AynÄ± zamanda kariyeri açÄ±sÄ±ndan da büyük bir olumsuzluk yarattÄ±. Çünkü Akdeniz OyunlarÄ±nda alacaÄŸÄ± olasÄ± bir derece kariyeri için çok deÄŸerli olacaktÄ±. Bu hususla ilgili olarak maddi ve manevi zararlarÄ±n tazmini için federasyona dava açmayÄ± düÅŸünüyoruz. Federasyon niçin TuÄŸba Zehir’i kadroya dahil etmediÄŸini açÄ±klamalÄ±dÄ±r” dedi.

‘HABER YAPILMAMASI Ä°ÇÄ°N TEHDÄ°T’ Ä°DDÄ°ASI

KapusuzoÄŸlu, konuyu medyaya taÅŸÄ±ma çabalarÄ±nÄ±n da sonuçsuz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Demirören Haber AjansÄ± muhabirinin kendileriyle görüÅŸtüÄŸünü ancak ertesi gün röportajÄ±n yayÄ±mlanmayacaÄŸÄ±nÄ± öÄŸrendiklerini söyleyen KapusuzoÄŸlu, Judo Federasyonu BaÅŸkanÄ±nÄ±n avukatÄ±nÄ±n kendilerini aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve “Böyle devam ederlerse TuÄŸba Zehir’in spor hayatÄ±na zarar geleceÄŸini’ üstü kapalÄ± olarak söylediÄŸini iddia etti.

KapusuzoÄŸlu, Bursa Hakimiyet gazetesiyle de görüÅŸtüklerini ancak “yukarÄ±dan baskÄ±” olduÄŸu gerekçesiyle haberin yayÄ±mlanamayacaÄŸÄ± yanÄ±tÄ±nÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

FEDERASYON BAÅžKANI: TAHKÄ°M KURULU KARARINI TANIMIYORUM!

MüvekkiliTuÄŸba Zehir’in federasyon baÅŸkanÄ±yla telefonda görüÅŸtüÄŸünü söyleyen KapusuzoÄŸlu, “TuÄŸba HanÄ±m’a söyledikleri ‘Sen benim gözümde hâlâ cezalÄ±sÄ±n. Ben seni bu turnuvaya götürmeyeceÄŸim, zaten tahkim kurulu kararÄ±nÄ± tanÄ±mÄ±yorum. Onlarla da ayrÄ±ca görüÅŸeceÄŸim’ ÅŸeklindedir. AslÄ±nda bu federasyonun nasÄ±l bir yönetim ÅŸeklinin olduÄŸunu bize gösteriyor. NasÄ±l bireysel karar alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, milli temsiliyetin hiçbir ÅŸekilde önemsenmediÄŸini ve bireysel kararlarla sporcularÄ±n milli takÄ±ma alÄ±nÄ±p uluslararasÄ± turnuvalara götürüldüÄŸünü gösteriyor. TurnuvanÄ±n en büyük favorisi olan baÅŸarÄ±lÄ± bir sporcuyu turnuvaya götürmemek baÅŸlÄ± baÅŸÄ±na kamuoyuna hesap vermeyi gerektirir. Federasyon baÅŸkanÄ± bu konuda kamuoyuna hesap vermelidir. Biz kendileri ile görüÅŸemedik ama avukatlarÄ± ile görüÅŸtük. Bize aktardÄ±klarÄ± özetle alÄ±nan kararÄ±n sportif bir karar olduÄŸu ve sorgulanamayacaÄŸÄ±dÄ±r. Judo Federasyonu istediÄŸi kiÅŸiyi götürür dediler.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 29 Haziran 2018 12:03

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