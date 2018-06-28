İran yönetimine içeriden uyarı, dışarıdan tehdit

İran’da 187 milletvekili Ruhani’den gidişattan sorumlu yöneticilerin değiştirmesini talep etti. İsrail ise rejim değişikliği çağrısı yaptı.

İran’da 187 milletvekili Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’ye açık mektup yazarak ekonomideki kötü gidişattan sorumlu yöneticileri değiştirmesini talep etti. Milletvekilleri “Aksi takdirde meclisin devreye gireceği” uyarısında bulundu. ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley ise dün akşam “ABD, İran’ın ihlallerinin ve yıkıcı eylemlerinin denetsiz kalmasına izin vermeyecek” açıklaması yaptı. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise video mesaj yayımlayarak İran halkına rejim değişikliği çağrısı yaptı.

290 VEKİLDEN 187’Sİ İMZALADI

Sputnik’in aktardığına göre İran’ın yasama organı İslami Şûra Meclisindeki 290 milletvekilinden 187’si, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’ye hitaben kaleme aldıkları açık mektupla, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik darboğazdan çıkabilmesi için ekonomi yönetiminin değiştirilmesini talep etti. İran’ın resmi haber ajansı IRNA’da yayımlanan mektupta, “Ekonomi ile ilgilenen üst düzey yetkililerin son yıllardaki zayıf performansı halkta güven kaybına neden olmuştur” ifadesi yer aldı.

‘MECLİS DEVREYE GİRER’ UYARISI

Mektupta, “ekonomiyi yöneten takımda” değişiklik yapma çağrısında bulunuldu. İslami Şûra Meclisi üyeleri ayrıca Ruhani’nin harekete geçmemesi durumunda Meclisin devreye gireceği mesajı verdi.

Ruhani’nin ekonomi takımı cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlar, danışmanlar ve İran Merkez Bankası Başkanından oluşuyor. İran’da Meclisin üçte ikilik çoğunlukla bakanları görevden alma ya da cumhurbaşkanının yetersizliğini ilan ederek, dini lider tarafından görevden alınması sürecini başlatma yetkisi bulunuyor.

RUHANİ: HÜKÜMET İSTİFA ETMEYECEK

Ruhani çarşamba günü yaptığı açıklamada, ülkesinin karşı karşıya olduğu ekonomik darboğazla ilgili olarak tüm İranlılara umutlarını ve hükümete karşı güvenlerini sürdürme çağrısında bulunmuştu. İran Cumhurbaşkanı ayrıca, ekonomik kriz nedeniyle hükümete yöneltilen istifa çağrılarını da reddetmiş, “Eğer bazıları hükümetin korktuğunu ve kenara çekileceğini düşünüyorsa yanlış düşünüyor. Hükümet istifa etmeyecektir” demişti.

HAMANEY’DEN EYLEMCİLERE GÖZDAĞI

İran Dini Lideri Ali Hamaney de ekonomik gidişatla ilgili dün bir açıklama yaparak, yargıdan, “Ekonominin güvenliğini tehlikeye atanların” cezalandırılması için gerekeni yapmasını istedi.

Yargı mensupları ile bir araya geldiği toplantıda konuşan Hamaney’in sözleri başkent Tahran’daki kapalı çarşıda pazartesi ve salı günleri düzenlenen “kepenk kapatma” eylemlerini gerçekleştiren esnafa gözdağı olarak değerlendirildi. İran riyalinin döviz karşısındaki büyük değer kaybının protesto edildiği eylemler dün itibarıyla sona ermişti.

‘ABD’NİN YAPTIRIMLARINA KARŞI KOYACAĞIZ’

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı salı günü bir açıklama yaparak İran’dan petrol ithalatı yapan devletlerin kasım ayından itibaren Tahran’dan alımları kesmesi için girişimde bulunmaya hazırlandığını söylemişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi dünkü açıklamasında, ABD’nin, müttefiklerine İran’dan petrol ithalatını kasım ayına kadar durdurmaları çağrısına, “İran, iç dinamiklerine dayanarak ve uluslararası kapasitesini kullanarak ABD’nin yaptırımlarına karşı koyacaktır” şeklinde cevap verdi.

‘ABD, İRAN’IN YIKICI EYLEMLERİNE İZİN VERMEYECEK’

ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, İran’ı “Ortadoğu’ya silahlar göndermek, seyahat yasaklarını uygulamamak ve terör örgütlerine destek verip bölgeyi istikrarsızlaştırarak BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal etmek”le suçladı.

Haley, BM Güvenlik Konseyinde ABD’nin çekildiği İran nükleer anlaşmasına ilişkin konseyin 2231 sayılı kararının uygulanmasına yönelik BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in son raporunun görüşüldüğü toplantı öncesi yazılı açıklama yaptı.

Guterres’in konseye gönderdiği raporda, Yemen’de Husilerin Suudi Arabistan’a fırlattığı füzelerin bazı parçalarının İran’da üretildiği yönünde bulgular olduğu ileri sürülmüştü.

Haley, “İran, Ortadoğu’ya silahlar göndererek, seyahat yasaklarına meydan okuyarak ve terör örgütlerine verdiği destekle bölgeyi istikrarsızlaştırarak BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ediyor” suçlamasında bulundu.

BM raporunda da İran’ın BM Güvenlik Konseyi yaptırımlarını ihlal ettiğine yönelik güçlü kanıtlar olduğunu ileri süren Haley, “ABD, İran’ın ihlallerinin ve yıkıcı eylemlerinin denetsiz kalmasına izin vermeyecek. Güvenlik Konseyi üyelerine de bunu yapması çağrısında bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

AB: FÜZE DENEMELERİNİN NÜKLEER ANLAŞMAYLA BAĞLANTISI YOK

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini adına BM Güvenlik Konseyindeki toplantıda konuşan AB’nin BM Daimi Temsilcisi Joao Vale de Almeida, AB’nin İran’ın bölgedeki askeri faaliyetleri ve füze programından endişe duyduğunu ancak bu durumun nükleer anlaşmayla ilgili olmadığını söyledi.

Fransa’nın BM Daimi Temsilcisi François Delattre da Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunun İran’ın nükleer anlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirdiğini onayladığını hatırlatarak, bu anlaşmanın bölgenin istikrarı için son derece önemli olduğunu vurguladı. Delattre, İran nükleer anlaşmasının başarısız olmasının ise ağır sonuçları olacağı uyarısını yaptı.

İngiltere’nin BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce ise İran’ın Yemen’e balistik füze parçaları transfer etmesi ve füze programı gibi nükleer anlaşma dışında kalan konuların ayrıca ele alınması gerektiğini belirtti. (DIŞ HABERLER)

İRAN’LI VEKİL: RUSYA VE SURİYE BİZİ KURBAN EDECEK

İran Meclisi Kaşmer Milletvekili Behruz Bunyadi, Rusya’nın İran için güvenilecek bir dost olmadığını söyledi. İran meclisinde milletvekillerine hitap eden reformistlere yakınlığıyla bilinen Bunyadi, ülkesinin Rusya ve Suriye politikasını eleştirdi. Bunyadi, “Rusya bizim için güvenilecek bir dost olmadı. Rusya ve Suriye bizi kendi çıkarları için kurban edecek. Beşşar Esed de Rusya’yla ağız birliğini artırmış durumda” ifadelerini kullandı.

İran’daki ekonomik krize de değinen Bunyadi, bu sorunun çözümünün, ülke kaynaklarının işsizlik ve fakirlikle mücadelede kullanılması olduğunu savundu.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA’ya geçen hafta açıklamalarda bulunan İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Üyesi Haşmetullah Felahetpişe de, İran’ın defalarca Rusya’nın “çıkar siyasetinin oyuncağı” olduğunu söylemişti. (AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Haziran 2018 21:38

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