MHP logosu
MHP, TBMM Başkanlığı seçiminde AKP adayını destekleyecek
28 Haziran 2018 20:39
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı: MHP, TBMM Başkanlığı seçiminde aday göstermeyecek.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, “MHP, TBMM Başkanlığı seçiminde aday göstermeyecek, AK Parti'nin adayını destekleyecek" dedi.
Kalaycı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan, "kendisinin MHP'nin TBMM Başkanı adayı olacağına" ilişkin iddiaları yalanladı.
İddianın gerçeği yansıtmadığını, Cumhur İttifakı kapsamında AKP’ye destek vereceklerini bildiren Kalaycı, "MHP, TBMM Başkanlığı seçiminde aday göstermeyecek, AK Parti'nin adayını destekleyecek." ifadesini kullandı. (AA)Son Düzenlenme Tarihi: 28 Haziran 2018 21:06
www.evrensel.net