TrakyalÄ± iÅŸÃ§iler: Durup beklersek elimizdekini de koruyamayÄ±z

SeÃ§imleri deÄŸerlendiren TrakyalÄ± iÅŸÃ§iler, 'ArtÄ±k eskisi gibi durarak bÄ±rakÄ±n yeni hak almayÄ±, elimizdekini bile koruyamayÄ±z' diyor.

Tuncay SAÄžIROÄžLU

TekirdaÄŸ

Seçim sonuçlarÄ±nÄ±n açÄ±klanmasÄ± ile fabrikalarda tartÄ±ÅŸmalar bitmiÅŸ deÄŸil. Çorlu ve Çerkezköy’de kimi fabrikalarda seçim öncesinden daha hararetli tartÄ±ÅŸmalar sürüyor ve gerginlikler yaÅŸanÄ±yor. Ä°ÅŸçilerin düÅŸük ücret, temel tüketim mallarÄ±na yapÄ±lan zamlar ve vergi yükü karÅŸÄ±sÄ±nda tepkileri ise ortak. Bu tartÄ±ÅŸmalarda hem CHP’ye hem de AKP’ye oy vermiÅŸ iÅŸçilerde “Ä°ÅŸçi için beklentimiz yoktu, kötünün iyisine oy verdik” diyenlerin olmasÄ± dikkat çekiyor. Kim gelirse gelsin patronlarÄ±n kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen iÅŸçiler, “ArtÄ±k eskisi gibi durarak bÄ±rakÄ±n yeni hak almayÄ±, elimizdekini bile koruyamayÄ±z” uyarÄ±sÄ± yaptÄ±.

CHP’nin oylarÄ±nÄ±n düÅŸüp AKP’nin oylarÄ±nÄ±n yükseldiÄŸi Çorlu’da, seçimde hilenin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± fikri, AKP karÅŸÄ±tÄ± iÅŸçiler içinde etkili. Hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da büyüdüÄŸü bu iÅŸçilerde “Ülke daha kötüye gidiyor” fikri hakim.

CHP’ye oy vermiÅŸ bir tekstil iÅŸçisi, seçim sonrasÄ± yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± ÅŸöyle anlattÄ±: “Sabah kalktÄ±ÄŸÄ±mda seçim sonuçlarÄ± hemen aklÄ±ma geldi ve içimin acÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± hissettim. Ä°ÅŸe gitmek istemedim ama uyandÄ±ÄŸÄ±mdan dolayÄ± gittim. Ä°çimde büyük bir öfke vardÄ± ve neredeyse AKP’ye oy vermiÅŸ birilerini arayÄ±p çatmak istedim. Ä°ÅŸe gittiÄŸimde hemen herkes aynÄ± durumdaydÄ±. TartÄ±ÅŸmalar daha açÄ±ktan sürdürülüyordu. Hiç kimse müdür usta duyar kaygÄ±sÄ± taÅŸÄ±madan tartÄ±ÅŸÄ±yordu. Seçim öncesi bile bu kadar açÄ±ktan ve sert tartÄ±ÅŸma yürütülmemiÅŸti. AKP’liler sertleÅŸmese bile daha açÄ±ktan partilerini savunuyordu.”

KÖTÜNÜN Ä°YÄ°SÄ°NE OY VERDÄ°K

“KutuplaÅŸmanÄ±n neresindeysek ona göre oy verdik” diyen izolasyon fabrikasÄ± iÅŸçisi ise “Fabrikada bir yandan AKP’li iÅŸçilere ‘Her ÅŸeyi hak ediyorsunuz. 1600 liraya köpek gibi çalÄ±ÅŸÄ±p soÄŸanÄ± bile 7 liraya alÄ±n’ diye tepki gösteriyor. ‘Bununla Tayyip’in ne alakasÄ± var’ diyen AKP’li iÅŸçiler ise savunmaya geçiyorlar ama tam savunamÄ±yorlar. Ama AKP’ye oy vermiÅŸ bir iÅŸçinin ‘BaÅŸkasÄ± kazansaydÄ± daha kötü olurdu. Kötünün iyisine oy verdik’ demesi benim dikkatimi çekti. Çünkü ben de kötünün iyisi diye CHP’ye oy vermiÅŸtim. Yoksa ben de CHP’nin iÅŸçilerin durumunu düzelteceÄŸine inanmÄ±yordum” diye konuÅŸtu.

PATRONLAR HER KOÅžULDA KAZANIYOR

Bu seçimlerde grevleri yasaklanan, sözleÅŸmede aldÄ±klarÄ± zammÄ±n 2-3 ay içinde erimesinden ÅŸikayet eden metal iÅŸçilerinin tutumu merak konusuydu. Ä°ÅŸlerin durgunluÄŸundan dolayÄ± iÅŸten atÄ±lmalarÄ±n tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve Türk Metal’in örgütlü olduÄŸu B/S/H’den iÅŸçilerle konuÅŸtuk. Ä°ÅŸçilerin aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± muhalefet partilerine oy verse de seçim sonrasÄ± AKP’ye oy verenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n hiç de az olmadÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸ. “Tahminimden daha fazla iÅŸçi AKP’ye oy vermiÅŸ” diyen bir iÅŸçi, fabrikadaki durumu ÅŸöyle anlattÄ±: “Seçim öncesi AKP ve MHP’yi savunan neredeyse yoktu. Çok az iÅŸçi AKP ve MHP’ye vereceÄŸini söylüyordu. Ama seçimden sonra bunlara oy verenler kendini belli etmeye baÅŸladÄ±. Åžimdi tartÄ±ÅŸmalar daha sert geçiyor.”

B/S/H’de tartÄ±ÅŸmalarÄ±n, grev yasaÄŸÄ± ve ücretlerin erimesinden daha çok “Ülke için iyi mi oldu kötü mü?” ekseninde sürdüÄŸünü anlatÄ±yor iÅŸçiler. “Bundan sonra iÅŸçiler ve patronlar için nasÄ±l olur?” diye sorduÄŸumuzda ise bütün iÅŸçiler “Patronlar her koÅŸulda kazanÄ±r” diye yanÄ±t verdiler. Hükümete muhalefet ediyor diye gözüken TÜSÄ°AD’Ä±n seçim sonrasÄ± ilk açÄ±klamasÄ±nda “Seçim bitti, hükümetten yapÄ±sal reformlar yapmasÄ±nÄ± bekliyoruz” açÄ±klamasÄ± iÅŸçilerin bu fikrini destekliyor.

ELÄ°MÄ°ZÄ° TAÅžIN ALTINA KOYMALIYIZ

Zamlar nedeniyle yoksulluÄŸun artacaÄŸÄ±nÄ± anlatan bir B/S/H iÅŸçisi “Ä°ÅŸten atÄ±lmalar ve ücretsiz izinlerle ekonomik daralma iÅŸçilerin sÄ±rtÄ±na yÄ±kÄ±lacak. SözleÅŸmelere hükümet daha çok müdahale edecek. Ä°ÅŸçiler için zor bir dönem baÅŸlÄ±yor. ArtÄ±k eskisi gibi durarak bÄ±rakÄ±n yeni hak almayÄ±, elimizdekini bile koruyamayÄ±z” uyarÄ±sÄ±nÄ± yaptÄ±.

“Fabrikada iÅŸler durgun, bantlar birleÅŸtiriliyor, vardiyalar azaltÄ±lÄ±yor. Bölümler izine çÄ±karÄ±lÄ±yor. Ä°ÅŸten çÄ±kÄ±ÅŸlar söz konusu. Ücretler eridi, vergi artÄ±nca ücretlerde 100-150 lira düÅŸüÅŸ oldu. Bunun için eÄŸer biz bir ÅŸey yapmazsak iÅŸimiz kötü” diyen baÅŸka bir B/S/H iÅŸçisi de ÅŸu çaÄŸrÄ±yÄ± yaptÄ±: “BirleÅŸmeliyiz. Yoksa bizi kimse kurtaramaz. Eskisi gibi ne Türk Metal’den ne de baÅŸka bir yerden bir ÅŸey bekleyebiliriz. Ä°ÅŸ baÅŸa düÅŸtü. Elimizi taÅŸÄ±n altÄ±na koyup birleÅŸmeli ve mücadele etmeliyiz.”

TorbalÄ±'da tarÄ±m iÅŸÃ§ileri dÃ¼ÅŸÃ¼k yevmiyeye karÅŸÄ± iÅŸ bÄ±rakacak

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 Haziran 2018 21:02

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