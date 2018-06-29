â€˜Kimse kimseyi kÄ±rÄ±p dÃ¶kmesin, birbirimize ihtiyacÄ±mÄ±z varâ€™

SeÃ§imin ardÄ±ndan sosyal medyada hakarete varan paylaÅŸÄ±mlar iÅŸÃ§iler arasÄ±nda gerginliÄŸi artÄ±rÄ±yor. Birlik Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapan paylaÅŸÄ±mlar dikkat Ã§ekiyor.

Sinan CEVÄ°Z

Ä°stanbul

24 Haziran seçimleri bitti ancak tartÄ±ÅŸmalarÄ± halen devam ediyor. Herkes kendi penceresinden olup biteni bir bir izah etmeye, deÄŸerlendirmelerle “Seçmen ne dedi”yi anlatmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. Seçim sonuçlarÄ±nÄ±n en sert tartÄ±ÅŸmalara yol açtÄ±ÄŸÄ± yerlerin baÅŸÄ±nda ise üretim alanlarÄ± geliyor. Seçim süresince yapmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gibi bir kez daha liman ve depo iÅŸçilerinin seçim sonuçlarÄ±na iliÅŸkin tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± deÄŸerlendirmelerini aktarmaya çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z.

KÜFÜRLER HAVA DA UÇUÅžTU

AKP ve MHP’ye oy vermiÅŸ olanlar seçim sonuçlarÄ±nÄ± coÅŸkuyla karÅŸÄ±lamanÄ±n ötesinde sosyal medya hesaplarÄ± üzerinden hakaret içerikli paylaÅŸÄ±mlarda bulundu. AKP’ye oy verenler en çok CHP’lilere yükleniyor. AKP’nin Ä°stanbul’da oy kaybetmesiyle ilgili eleÅŸtirilere “Netice önemli sonuçta kazandÄ±k” diye yanÄ±t verilirken, CHP’nin asÄ±l kaybeden olduÄŸu ifade ediyorlar. AKP’li bir iÅŸçiye “Neden illa Ak Parti” diye sorduÄŸumuzda verdiÄŸi yanÄ±t ÅŸu oluyor: “Kime verelim? Al iÅŸte CHP zihniyeti, Ä°nce dediler adamÄ±n ilk iÅŸi Selo’ya özgürlük istemek oldu. Seçim bitti birbirlerine girdiler yine ne yaparsa AKP yapar.” MHP’lilerin kendilerine yönelik AKP’ye destek olmalarÄ± ile ilgili eleÅŸtirilere yanÄ±tlarÄ± ise “Siz bizim AKP’ye desteÄŸimize kÄ±zacaÄŸÄ±nÄ±za, HDP’yi Meclise sokan CHP’ye kÄ±zÄ±n” oluyor. MHP’li iÅŸçiler seçim öncesinde pek bir sessizken ÅŸimdiler de Ä°YÄ° Partililere yüksek perdeden ülkücülük dersi veriyor. “Ülkücülük MHP’de olur” sözü özellikle Facebook hesaplarÄ±nda sÄ±kça paylaÅŸÄ±lÄ±yor.

CHP TABANI ÖFKELÄ°

CHP’li iÅŸçilerde ise ilk günün ÅŸok etkisinin sürdüÄŸünü söylemek mümkün. Seçimin ikinci tura kalacaÄŸÄ±na kesin gözüyle bakÄ±lmasÄ± ve ardÄ±ndan seçim gecesi beklenenin olmamasÄ± büyük bir hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaÅŸattÄ±. “MakarnacÄ±lar yine gitti oy verdi, hak ediyor bu millet aç kalmayÄ± daha beter olsunlar” gibi ve tabii ki daha sert deÄŸerlendirmeler yapÄ±lÄ±yor bu paylaÅŸÄ±mlarda. CHP’li iÅŸçilerin öfkesi sadece Cumhur Ä°ttifakÄ±’na oy verenlere deÄŸil, CHP yöneticilerine de yönelik. CHP’li bir iÅŸçinin “Atatürk’ü mezarÄ±ndan kaldÄ±rÄ±p getirseler bunlar bu kafa ile yine seçimi kaybeder” deÄŸerlendirmesi bir çok CHP iÅŸçi tarafÄ±ndan genel kabul görmüÅŸ durumda. Yönetimle birlikte CHP’nin AdayÄ± Muharrem Ä°nce’ye tepki gösterenler de az deÄŸil. Özellikle seçim gecesi aldÄ±ÄŸÄ± pasif tutum eleÅŸtiri konusu.

HDP’liler ise barajÄ± geçmiÅŸ olmanÄ±n sevincini yaÅŸÄ±yor. Ancak bu mutluluÄŸun yerini hÄ±zla kaygÄ±ya bÄ±rakÄ±yor. HDP’li iÅŸçiler de daha geniÅŸ bir birliÄŸin kurularak herkesin bir arada hareket etmesi halinde baÅŸarÄ± elde edileceÄŸini düÅŸünüyor.

AKP’DEN KAYANLAR NEDEN MHP’YE GÄ°TTÄ°

AmbarlÄ± LimanÄ±nda Ä°YÄ° Partide aktif seçim çalÄ±ÅŸmasÄ± sürdüren bir çok iÅŸçi oldu. Onlardan biriyle seçimleri deÄŸerlendirdik. 10 yÄ±llÄ±k iÅŸçi olan ve operatörlük yapan iÅŸçi Ä°YÄ° Partinin hÄ±zla büyüceÄŸini düÅŸünüyor. “AKP eridi bu seçimde kesin olan budur, ben daha önce MHP’liydim Ä°YÄ° Partiye geçtim MHP normal koÅŸullarda barajÄ± geçemezdi ama AKP’den kopanlar MHP’ye oy verdi” deÄŸerlendirmesini yaptÄ±. “Peki neden?” sorusuna ise ÅŸu yanÄ±tÄ± verdi: “Bunun birkaç nedeni var. Size mahalleden örnek vereyim. AKP’nin yardÄ±m verdiÄŸi çok insan var bu insanlarla konuÅŸuyoruz Millet Ä°ttifakÄ± gelirse yardÄ±mlar kesilecek dediler ve bu etkili oldu. Bir de yardÄ±m almayan ve bizim limanda yan yana çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z var. Ä°nanÄ±n adam AKP’den, politikalarÄ±ndan bÄ±kmÄ±ÅŸ vermeyeceÄŸim diyor ama özellikle son günlerde ‘CHP HDP’yi Meclise sokuyor, bunlar terörle iÅŸ birliÄŸi yapÄ±yor’ söylemi ile milliyetçi duygular kabartÄ±ldÄ± normalde Millet Ä°ttifakÄ±na oy verecek bir kesim gitti MHP ye oy verdi.” Kendisinin de HDP’ye desteÄŸi doÄŸru bulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan iÅŸçi, “Limanda gerginlik yaÅŸanÄ±yor mu?” sorusu üzerine ÅŸunlarÄ± dile getirdi: “Çok hakaret edenler küfürlü konuÅŸanlar oluyor ama herkes sosyal medyadan yapÄ±yor bunu. Ya da her grup kendi arasÄ±nda... Ama bence çok sürmez netice de aynÄ± iÅŸyerinde bir birimizin yüzüne bakÄ±yoruz seçim heyecanÄ± gelir geçer.”

SEÇÄ°M BÄ°TTÄ° GEÇÄ°M DERDÄ° BAÅžLADI

Seçimlerden iki gün sonra karÅŸÄ±lÄ±klÄ± tepkiler havada uçuÅŸurken liman iÅŸçilerinden biri Facebook hesabÄ±ndan ÅŸu paylaÅŸÄ±mÄ± yaptÄ±: “Seçim bitti… YarÄ±n ‘koyun’ dediÄŸiniz insanla yan yana çalÄ±ÅŸacaksÄ±nÄ±z. AyyaÅŸ dediÄŸiniz arkadaÅŸlarÄ±nÄ±zla birlikte öÄŸle yemeÄŸi yiyeceksiniz. Ahmak dediÄŸiniz akrabanÄ±zla telefonda görüÅŸüp hasret gidereceksiniz. Dinsiz dediÄŸiniz ahbabÄ±nÄ±zla ortak dualar edeceksiniz deÄŸdi mi?” Bu notun altÄ±na da “ArkadaÅŸlar hepimiz ekmeÄŸimizin peÅŸindeyiz kimse kimseyi kÄ±rÄ±p dökmesin neticede birbirimize ihtiyacÄ±mÄ±z var, yarÄ±n iÅŸçinin derdine iÅŸçi koÅŸar bunu görür utanÄ±rÄ±z” dedi. Her kesimden iÅŸçiye tercüman olmuÅŸ gibi ilgi gören bu paylaÅŸÄ±m, oldukça fazla beÄŸeni ve olumlu yorum aldÄ±.

Ä°ÅžÇÄ° SINIFININ KURTULUÅžU KENDÄ° Ä°KTÄ°DARINDA

FotoÄŸraf: Evrensel

Seçim deÄŸerlendirmeleri sürerken bir ton laf kalabalÄ±ÄŸÄ± arasÄ±nda “Peki bundan sonra ne olacak?” sorusuna net yanÄ±tlarÄ±n verilmediÄŸini görüyoruz. Ä°ktidar ya da muhalefet; sermaye partilerinin ülkenin geleceÄŸi ve emekçilerin taleplerine yanÄ±t verecekleri bir söylemleri olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± meydanlardaki nutuklarÄ±nda da gördük, seçim sonrasÄ± söylemlerinde de. Ä°ÅŸsizlik, düÅŸük ücretler, sendikal haklarÄ±n yok sayÄ±lmasÄ±, iÅŸten atmalar ve iÅŸ cinayetleri bu sorunlar nasÄ±l giderilecek ve neler yapÄ±labilir. AslÄ±nda bu sorulara çok net yanÄ±t veren seçim döneminde nerede ise tek parti Emek Partisi (EMEP) oldu. Seçim boyunca da “Tek adam tek parti rejimine karÅŸÄ± EMEP’te örgütlen” çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. Hem bu sloganÄ± hem de seçim sonuçlarÄ±nÄ± iki liman iÅŸçisiyle konuÅŸtuk.

EMEP’te yakÄ±n zamanda örgütlenmiÅŸ iÅŸçilerden biri 45 yaÅŸÄ±nda usta bir operatör, diÄŸeri ise 20’li yaÅŸlarda genç bir iÅŸçi. Ä°lk yÄ±llarÄ±nda AKP’ye meyletmiÅŸler, ancak EMEP’le ile tanÄ±ÅŸmalarÄ± hayata bakÄ±ÅŸ açÄ±larÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmiÅŸ.

Seçim sonuçlarÄ±nÄ± kendilerini üzmediÄŸini, daha çok çalÄ±ÅŸarak iÅŸçilerin örgütlenmesini saÄŸlamalarÄ± gerektiÄŸini düÅŸünüyorlar. Operatör olan iÅŸçi ÅŸunlarÄ± ifade ediyor: “Ülkede demokrasi yok örneÄŸin ben ÅŸimdi burada konuÅŸuyorum ama adÄ±m yayÄ±nlansÄ±n istemiyorum çünkü iÅŸten atÄ±lÄ±rÄ±m. Bu her ÅŸeyin göstergesi aslÄ±nda, ÅŸimdi iÅŸyerinde bir birine hakaret eden arkadaÅŸlara sesleniyorum hangi biri kalkÄ±p da ya bizim iÅŸyerine sendika lazÄ±m diye fikrini ifade edebilir. Bunun çok örneÄŸini gördük böyle bir söylem anÄ±n a kapÄ± önüne konmak demek. ArkadaÅŸlarÄ±n bunu anlamasÄ± lazÄ±m. CHP, AKP... her neye oy verdiysek verdik ama biz diyoruz ki bu partiler bir birinin aynÄ±. Niye bunu diyoruz herkes için malum bir kriz yaÅŸanacak hangisi iÅŸçiler için bir söylemde bulundu, ya da bizim limanda sendika anayasal hakken niye insanlar iÅŸten atÄ±lÄ±yor? EMEP dÄ±ÅŸÄ±nda kim geldi yanÄ±mÄ±za? Bunlar sorgulanmalÄ± ve biz iÅŸçiyiz bizim partimiz de iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n partisi olmalÄ±. Ben buradan tüm arkadaÅŸlara sesleniyorum hepsi sermayenin partisi. Emek Partisi olarak biz diyoruz ki iÅŸçiler kendi partisinde örgütlensin ve kendi iktidarÄ±mÄ±z için mücadele edelim. Bu mümkün, zenginlerin yönettiÄŸi partilere deÄŸil kendimizin yönettiÄŸi partide örgütlenirsek bu sorunlar son bulur.”

Liman hizmetlerde çalÄ±ÅŸan genç iÅŸçinin deÄŸerlendirmeleri ise ÅŸöyle: “Bugün iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± ölüyor, kazalar yaÅŸanÄ±yor, kimse demiyor ÅŸu patronlarÄ± cezalandÄ±ralÄ±m, ya da demiyorlar sendika hakkÄ±nÄ± engelleyeni hapse atalÄ±m. Ama iÅŸçinin ekmeÄŸi ile oynanmasÄ±na göz yumuyorlar. Biz iÅŸçiler kimseden medet ummayalÄ±m, kendi partimizde örgütlenelim. Biz birbirine hakaret edenlere bunu diyoruz. Biz iÅŸçiler bir olmalÄ±yÄ±z kapÄ±sÄ±ndan bile içeri giremediÄŸimiz partilerin ya da girsek bile fikrimizin dikkate alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± partiler için, aday olamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z partiler için birbirbirimizi kÄ±rmayalÄ±m. Emek Partisi iÅŸçilerin kendi iktidarÄ±nÄ± kurmasÄ±nÄ±n mümkün olduÄŸunu söylüyor. Bu partide örgütlenelim kendi partimize sahip çÄ±kalÄ±m. Åžimdi kriz kapÄ±da bize ancak biz sahip çÄ±karÄ±z. Örgütlenmeliyiz hem sendikalarÄ±mÄ±zda hem de kendi partimizde o zaman kazanan asÄ±l biz oluruz.”

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 Haziran 2018 20:40

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