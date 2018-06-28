Hindistan'da 6 ayda 90 leopar öldürüldü

Hindistan'da bu yılın ilk yarısında 90 leopar avcılar tarafından öldürüldü.

Hindistan'da yerel medyada yer alan haberde, Hindistan Doğal Hayatı Koruma Topluluğu (WPSI), 2018'in başından bu yana her ay ortalama 15 olmak üzere 90 leoparın kaçak avcılar tarafından öldürüldüğünü belirtti.

Doğal Hayat Ceza Kontrol Birimi (WCCB) ise kaçak avcıların takip edilmesi için daha gelişmiş istihbarat yaklaşımlarına ihtiyaç olduğunu vurguladı.

WCCB yöneticilerinden M Maranko, Hindistan'da bazı cep telefonu uygulamaları sayesinde kaplan avcılığında önemli oranda düşüş kaydedildiğini, benzer uygulamanın leoparlar için de kullanılabileceğini ifade etti.

Hindistan'da son 10 yılda bin 593 leoparın öldürüldüğü biliniyor. (AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Haziran 2018 20:37

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