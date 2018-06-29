ElazÄ±ÄŸ'da hayat: AskÄ±da ekmek, artÄ±k sebze, boÅŸ pazar torbalarÄ±

ElazÄ±ÄŸ'da, daÄŸÄ±lmÄ±ÅŸ pazar yerlerinde Ã§Ã¼rÃ¼k sebze toplayan insanlar memleketin halini gÃ¶steriyor.

Can BULUT

Berkay YEÄžÄ°N

ElazÄ±ÄŸ

Hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile düÅŸen alÄ±m gücü durumu ElâzÄ±ÄŸ’Ä±n pazar yerlerinde askÄ±da ekmek alÄ±mlarÄ± ile dikkat çekiyor. ‘DaÄŸÄ±lmÄ±ÅŸ pazar yerlerine’ benzetir memleketi Edip Cansever. DaÄŸÄ±lmÄ±ÅŸ pazar yerlerinde çürük sebze toplayan insanlardan görüyoruz biz de memleketin halini. Biraz dolaÅŸtÄ±ktan sonra yoksulluk belli ediyor kendini. FÄ±rÄ±nlarÄ±n camlarÄ±nda bir ekmek de askÄ±ya, akÅŸamdan kalan ekmek 50 kr.; daÄŸÄ±lmÄ±ÅŸ pazar yerlerinde Suriyeliler, yoksullar hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda meyve sebze bulabilen bir zümreyi oluÅŸturuyorlar. Ne kadar pahalansa da çürüÄŸü bedavadÄ±r.

ASKIDA EKMEK Ä°STEÄžÄ° ARTTI

“AskÄ±da ekmek satÄ±ÅŸÄ± yoksullukla birlikte baÅŸladÄ±” diye söze giriyor fÄ±rÄ±n iÅŸçisi bir genç ve ekliyor; “Ä°nsanlar fazla para verip askÄ±da ekmek satÄ±n alÄ±yorlar. Mahalledeki yoksul evler, Suriyelilerden her gün baÅŸka birileri askÄ±da ekmek var mÄ± diye soruyor. En azÄ±ndan bu cümle ekmek istemek için daha az rencide ediyor. Birçok zaman askÄ±da ekmek olmasa da bedavadan ekmek veriyoruz.” AskÄ±da ekmek uygulamasÄ±nÄ±n öyküsünü anlatan fÄ±rÄ±n iÅŸçisi üniversite öÄŸrencilerinin askÄ±da ekmek iÅŸini sürekli hale getirdiklerinin altÄ±nÄ± çiziyor. Üniversitelilerin bu uygulamasÄ± bazen kendilerine Ä±skontodan ekmek olarak dönüyor.

'BÄ°R ÅžEYLER YAPMAK ZORUNDALAR'

Pazar tezgahÄ±nda inÅŸaat fakültesi 3.sÄ±nÄ±f öÄŸrencisi bir gençle karÅŸÄ±laÅŸÄ±yoruz. SoÄŸan patates tezgahÄ±nda durup insanlara sadece fiyatlarÄ± söyleyebiliyor. Pek güzel geri dönüÅŸler almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kendisi de belirtti, biz de ÅŸahit oluyoruz. Fiyatlardan yakÄ±narak baÅŸlÄ±yor sözlerine; “Eskiden insanlarÄ±n alabilmede en rahat olduklarÄ± iki ürün soÄŸan ve patatesti. Her zaman yapÄ±lan yemeklerde de kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± için pazarÄ±n vazgeçilmeziydi. -Yan tarafta filelerce patates ve soÄŸanÄ± göstererek- Åžimdi ise halden getirdiÄŸimiz ürünlerin çok azÄ±nÄ± satabildik. SoÄŸan 5 TL patates 4.5 TL insanlar bizi suçluyorlar. Bu sadece vatandaÅŸÄ± etkileyen bir durum deÄŸil. Biz de ürünleri satamÄ±yoruz, elimizde kalÄ±yor. Böyle giderse pazara gelmek de istemiyorum.” Ve ekliyor; “FiyatlarÄ±n yüksek olmasÄ± bizim dÄ±ÅŸÄ±mÄ±zdaki unsurlarÄ±n sorumluluÄŸunda ama insanlar bizi suçlu gösteriyor. Liderlerimiz var. Bir ÅŸeyler yapmak zorundalar.”

YERLÄ° ÜRÜNLER DE PAHALI

Evrensel okuru bir pazarcÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸÄ±yoruz. Yerelden gelen sebzeleri satÄ±yor fiyat artÄ±ÅŸlarÄ± onu da etkilemiÅŸ durumda.”PatlÄ±can bizim buranÄ±n, salatalÄ±k buranÄ±n, kabak, biber buranÄ±n bir tek domates dÄ±ÅŸarÄ±dan geliyor ama fiyatlar yine de yüksek. Ä°nsanlar 3-5 kilogram alÄ±rken ÅŸimdi sadece bir kilo alabiliyorlar. Biz de aynÄ± ÅŸekildeyiz, geçinemiyoruz, ürünler elimizde kalÄ±yor. ParasÄ± olan Carrefour’dan, Migros’tan alÄ±yor zaten. Pazar bitti artÄ±k” diye devam ederken boÅŸ torbalarla geçen vatandaÅŸlar da tasdik edercesine söze katÄ±lÄ±yorlar.

BEKLENTÄ° FÄ°YATLARIN DÜÅžMESÄ°

Seçim sonrasÄ±ndaki süreçten fiyatlara dair beklentileri nedir diye konuÅŸuyoruz: “Fiyatlar düÅŸer, düÅŸmesi gerekiyor!” beklentisi hakim. Üniversiteli pazarcÄ± arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n dediklerini hatÄ±rlÄ±yoruz. “Yüksek fiyatlar pazarcÄ±larÄ±n suçu deÄŸil.” Suriyelilerin de suçu deÄŸildir elbette. ‘Liderlerimiz var.'

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 29 Haziran 2018 11:04

www.evrensel.net