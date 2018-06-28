Şekerde özelleştirme AKP’ye oy kaybettirdi

Şeker fabrikalarının özelleştirildiği yerlerde AKP’nin oylarında azalma yaşandı.

Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri (Şeker-İş) Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, şeker fabrikalarının özelleştirildiği yerlerde AKP’nin oylarında azalma yaşandığını belirterek “Seçim sonuçlarını da göz önünde bulundurarak şeker fabrikalarının özelleştirmesinin tekrar gözden geçirilmesi” talebinde bulundu.

Gök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar, Alpullu, Bor, Burdur, Çorum, Elbistan, Erzincan, Erzurum, Ilgın, Kastamonu, Kırşehir, Muş, Turhal ve Yozgat olmak üzere 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesi için ihaleye çıkıldığını anımsattı. Bunlardan Kastamonu Şeker Fabrikasının alıcı çıkmadığı için özelleştirme sürecinin tamamlanamadığını belirten Gök, şunları söyledi: “Tüm itirazlarımıza rağmen maalesef 13 şeker fabrikası özelleştirildi. Bu işe sendika olarak sadece biz itiraz etmedik, yüz binlerce vatandaş da bizimle aynı fikirdeydi. 27. dönem milletvekilliği genel seçimlerinde gördük ki şeker fabrikalarının özelleştirildiği yerlerde AK Parti’nin oylarında azalma var. 1 Kasım 2015 seçimlerine göre AK Parti’nin oyu Konya’da yüzde 14.9, Erzurum’da 13.2, Erzincan’da yüzde 12.1, Yozgat’ta yüzde 11.4, Kırşehir’de 9.5, Çorum’da 9.3 ve Afyonkarahisar’da yüzde 8 oranında düştü. Zaten, özelleştirmelerden önce topladığımız 1 milyon 690 bin imza, vatandaşların bu özelleştirmelere karşı olduğunu net bir biçimde bize göstermişti.”

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin 200 bin pancar çiftçisi ile kadrolu, geçici ve taşeron olmak üzere 20 bine yakın şeker fabrikası işçisini doğrudan ilgilendirdiğini anlatan Gök, bunlara esnafın, tüccarın ve nakliyecisinin de eklenmesiyle özelleştirmeden etkileneceklerin sayısının 1.5 milyonu bulacağını vurguladı.

Gök, şekeri stratejik bir ürün, şeker fabrikalarını da milli bir mesele gördükleri için bu alandaki özelleştirmelere karşı olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti: “Küresel güçler, 2 milyar doların üzerinde katma değer sağlayan şeker sektörünü devletin elinden alıp Türkiye’yi şekerde dışa bağımlı hale getirmek istiyor. Sayın Cumhurbaşkanından talebimiz seçim sonuçlarını da göz önünde bulundurarak şeker fabrikalarının özelleştirmesinin tekrar gözden geçirilmesidir.”

'ÇIKARLAR ÇATIŞTIĞINDA SERMAYENİN DEDİĞİ OLUYOR'

Doç. Dr. Nilgün Tunçcan Ongan: Özelleştirme politikaları AKP Hükümetlerinin 16 yıldır uyguladığı sermaye yanlısı neoliberal politikaların kapsamında. Bunu şeker fabrikalarının özelleştirilmesinde de gördük. İşçi, köylü, esnaf, halk özelleştirmeye karşı çıktı ama özelleştirmenin uluslararası tekel olan Cargill’in isteğiyle yapıldığı ortaya çıktı. Yani halkın geniş kesimleriyle uluslararası tekellerin çıkarlarının çatışması söz konusu olduğunda, halkın değil uluslararası sermayenin talepleri yerine getiriliyor. Seçim döneminde de hükümet sermaye çevrelerine güven vermek amaçlı açıklamalar yaptı, şimdi de yapısal reformlardan bahsediliyor. Bu açıklama emekçiler ve halk açısından kazanılmış hakların gasbedilmesi anlamına geliyor. Yani aynı politikaların devam edecektir. Buna karşı işçi ve emekçilerin, seçim merkezli bakmayarak, kendi sınıf çıkarları etrafında birleşmesi ve mücadele etmesi gerekiyor. Ekonomi politikalarının değiştirilmesi de ancak böyle mümkün olabilir.

'KEMER SIKMA POLİTİKALARI KAPIDA'

Ekonomist Mustafa Sönmez: Kamu maliyeti açık veriyor, yeni gelirler elde etmek için vergi gelirleri yetmiyor. Bu yüzden de kamu varlıklarını da satmaya devam ediyorlar. Şeker fabrikaları da bu anlamda ne kadar kapatabilirse kapatsın diye düşünülen bir formülasyon. Bu da sorunu çözmez ama akmasa da damlar diyorlar. Çok büyük kamu açıkları var. Onun için gelir bulmak yerine kemer sıkma politikalarıyla kapatmayı deneyecekler. Akaryakıta getirdikleri zammı bir süre yansıtmama önlemini zamanla kaldırabilirler. Akaryakıta çok yüksek zamlar gelebilir. Çünkü pompa fiyatının üstüne özel tüketim vergisini almamak yönünde bir politika izlemişlerdi seçim öncesinde. Bu çok yüksek bir gelirden vazgeçmek demek. Şimdi seçim bittiğine göre dönüş yapabilirler. Yanı sıra eğitim ve sağlık harcamalarını kesebilirler. Yani şimdi kamu harcamalarını daraltmak, kısmak üzere bir operasyon gelecektir.

ŞEKER FABRİKALARINDA İŞÇİ SÜRGÜNÜ BAŞLADI!

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, şeker fabrikalarında özelleştirmenin ardından yaşananlarla ilgili bilgi verdi. Durmaz “Fabrikalarda çalışanların durumunun ne olacağı konusundaki belirsizlik devam ederken bazı fabrikalarda sürgünler yaşanmaya başladı bile. Özelleştirme kararı ile yangından mal kaçırır gibi satışa çıkarılan şeker fabrikalarından birisi olan Kayseri Şeker Fabrikasının satın aldığı Turhal Şeker Fabrikasında çok sayıda işçinin görev yeri değişti. İçiler fabrika binasına bile sokulmadı” diye konuştu. Hükümetin “Fabrika özelleşirse kimse mağdur olmayacak, işçilerin haklarını koruyacağız” sözünü hatırlatan Durmaz, devam etti: “Özelleştirme kararı alınırken verilen sözlerin hiç biri tutulmadı, işçiler 30 yıldır çalıştıkları ekmek kapısından bir gecede kovuldular. Özelleşen 14 şeker fabrikasında bulunan 169 mühendisin durumunun ne olacağı da henüz belli değil! Kayseri’den 20 mühendis getirileceği haberleri var, Turhal’da yaşayıp, hayatını düzenini kurmuş, işçilerin, mühendislerin gelecekleri belirsiz ve umutsuz! Turhal esnafı, çiftçisi, nakliyecisi, besicisi, geleceksizlik ve karamsarlık içinde!” (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Haziran 2018 20:23

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