Flormar işçileri direnişinin 45. gününde: Çözüm yoksa direniş var

Direnişte olan Flormar işçileri yönetime seslendi: Bizim kaybedecek milyonlarımız yok.

Sendika hakkı için direnen Flormar işçileri direnişlerinde 45. günü geride bıraktı. Flormar yönetimine seslenen işçiler, “Ya gelin birbirimizi daha fazla kırmadan bu işi uzlaşarak çözelim ya da daha büyük daha ses getirecek eylemlere hazır olun. Bizim kaybedecek milyonlarımız yok” dedi.

Direnişin 45. gününde içerideki işçiler direnen işçilere destek verdi. Öte yandan Flormar yakınında bulunan Enka Cıvata fabrikasının patronu, sabah saatlerinde, sanayi içerisindeki patronları, kaymakamı, valiyi, bürokratları çağırdığı bir kahvaltı düzenledi. Enka Cıvata önüne yürüyen işçiler, sık sık “İşçiler burada hükümet nerede”, “Anayasal hakkımız engellenemez”, “Flormar’a sendika girecek başka yolu yok” sloganlarını attı.

Ayrıca işçileri İngiltereli Araştırmacı Gazeteci Helen Mackreath ziyaret ederek röportaj yaptı.

İşçilerden biri öğle arasında içerideki işçilere yazdığı mektubu okudu. Mektubunda dışarıdan tanıyıp tanımadığı bir sürü insanın direnişe destek verdiğini, bunun yarısı kadar bile olsa içeridekilerin destek vermesi gerektiğini, içerideki yöneticilerin iyi davranmasının sebebinin dışarıdaki direniş olduğunu vurguladı. İşçi şunları söyledi: “Hepimizin tek bir amacı var onurlu yaşamak hak ettiğimiz ücretlere çalışmak ve aşağılanmadan insan gibi çalışmak. Akşam eve gittiğimizde annemiz babamız eşlerimiz çocuklarımız bizden güzel haber bekliyor ama sizin bu duyarsız davranışlarınızdan dolayı biz onlara güzel haberler veremiyoruz. Sendikayı içeri soktuğumuzda onurlu yürekli hatırlanmak var bir de pısırık korkak anılmak var. İçeride herkesin bizim için ne dediğini ne düşündüğünü biliyoruz ama biz sadece bu Petrol-İş Sendikası bayrağının buraya çekileceği günü bekliyoruz.”

Flormar yönetimine seslenen işçi, “Bugün 45. gün. Zannetmeyin gideceğiz. 445 gün de olsa buradayız ve daha direnişe başlamadık. Asıl direniş yeni başlıyor. Artık size verilen süre bitti ya gelin birbirimizi daha fazla kırmadan bu işi uzlaşarak çözelim ya da daha büyük daha ses getirecek eylemlere hazır olun. Bizim kaybedecek milyonlarımız yok. Bizim kaybedecek makam mevkiimiz yok. Bizim kaybedecek markamız yok. Kaybedecek bir vicdanımız bir de onurumuz vardı. Biz de onları kaybetmemek için buradayız, mücadele ediyoruz” dedi. (Gebze/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Haziran 2018 18:26

www.evrensel.net