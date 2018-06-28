Selma Irmak, 'cumhurbaşkanına hakaret' davasının düşürülmesini istedi

Milletvekilliği düşürülen Selma Irmak, 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten yargılandığı davada konuşmalarının ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu söyledi.

Milletvekilliği düşürülen Selma Irmak, “Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla hakkında açılan davanın duruşmasında, konuşmasının eleştiri niteliğinde olduğunu belirterek, davanın düşürülmesini talep etti.

Milletvekilliği düşürülen Selma Irmak hakkında “cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla açılan davanın 5’inci duruşması, Diyarbakır 13. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.

Duruşmaya, Kandıra 1 No’lu F Tipi Cezaevinde tutuklu olan Irmak Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile (SEGBİS) katılırken, avukatları da duruşmada hazır bulundu. Irmak, daha önce ifade vermediği için duruşma kimlik tespiti ve iddianame özetinin okunmasıyla başladı, savunma ile devam etti.

Duruşmada savunma yapan Irmak, siyasetçi olduğunu, 24, 25 ve 26. yasama döneminde milletvekilliği yaptığını hatırlatarak, çözüm sürecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Buzdolabına kaldırıldı” sözlerinin ardından çatışmaların başladığını ve cenaze haberlerinin geldiğini belirtti. Irmak, sorunu diyalog ve müzakere ile çözmek varken, bunun çatışma ve güvenlikçi politikalar ile çözmenin doğru olmadığını söyledi. Muhalif bir siyasetçi olarak yaptığı konuşmanın siyasi bir eleştiri niteliğinde olduğunu ifade eden Irmak, konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şahsına bir hakaretin söz konusu olmadığını, siyasetçilerin sert de olsa eleştirilere katlanması, sabır göstermesi gerektiğini vurguladı. Irmak, suçlama konusu yapılan sözlerini bir siyasetçi olarak hakaret amacıyla değil, ölümlerin yaşanması ve çatışmaların olmaması için söylediğini dile getirerek, davanın düşürülmesini talep etti.

YALÇINDAĞ: PARTİLİ CUMHURBAŞKANI

Avukatı Reyhan Yalçındağ Baydemir ise Irmak’ın siyasi eleştiri hakkını kullandığı belirterek, ülkenin partili cumhurbaşkanı sistemine geçtiğini, Cumhurbaşkanının aynı zamanda iktidar partisinin başkanı olduğuna dikkat çekerek, Muhalefet Partisi Üyesi Irmak’ın, Cumhurbaşkanına yönelik yaptığı konuşmanın siyasi eleştiri niteliğinde olduğunu, suç unsuru taşımadığını söyledi.

Irmak’ın diğer avukatları da müvekkillerinin Kürtçe yaptığı konuşmanın yanlış çevrildiğini belirterek, konuşmanın çözümü ve çeviri için bilirkişiye gönderilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, Irmak’ın konuşmasının bilirkişiye gönderilmesi yönündeki talebi reddetti.

Mahkeme, Irmak ve avukatların bir sonraki celsede davanın esası hakkında savunma yapmaları için duruşmayı ekim ayına erteledi. (Diyarbakır/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Haziran 2018 18:16

www.evrensel.net