Onur Yürüyüşü’nde gözaltına alınanların duruşması ertelendi

Onur Yürüyüşü'nde gözaltına alınan 24 kişinin yargılanmasına devam edildi. Avukat Pişkin: Bu dava ifade özgürlüğüne saldırıların bir parçası.

25. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası kapsamında geçen sene düzenlenmesi planlanan 15. İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’nde gözaltına alınan 24 kişinin yargılanmasına 8 Kasım’da devam edilecek.

Geçtiğimiz sene 25. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası kapsamında düzenlenmesi planlanan 15. İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’nde gözaltına alınan 24 kişinin yargılanmasına devam edildi.

26. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası tarihlerine denk gelen duruşmayı LGBTİ aktivistleri izledi. İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen üçüncü duruşmada, avukatlar Levent Pişkin ve Davut Erkan yargılanan 23 LGBTİ aktivistinin beraatini talep etti. Beraat talebini kabul etmeyen mahkeme, bir sonraki duruşmanın 8 Kasım’da görülmesine karar verdi.

bianet’e konuşan Avukat Pişkin şunları söyledi: “Aslında bu dava basit bir ifade özgürlüğü davası. Bu tip yasaklar ve gözaltılar, LGBTİ varoluşunu doğrudan tehdit ediyor. Böyle bir davanın hiç olmaması gerekirdi ama oldu. Davanın hakkı beraatti, sonucun böyle olacağını umuyoruz. Sonuç olarak olay günü suç vasfı oluşmamış ve polis ihtarı yok. Polis sadece ‘LGBTİ olduğunu düşündüğü’ insanları gözaltına alıyor. Bu da doğrudan LGBTİ kimliğinin kriminalize edilmesi anlamına geliyor. Bu davayı, Türkiye’de ifade özgürlüğüne yönelik topyekun saldırının bir parçası olarak değerlendiriyoruz.” Davada 23 LGBTİ aktivisti ile birlikte, yürüyüş günü aktivistlere saldırma amacıyla Beyoğlu’na gelen bir kişi, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet suçlamasıyla yargılanıyor. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Haziran 2018 18:06

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