Şi Cinping-James Mattis zirvesi: Çin’in bir karış toprağını vermeyiz

ABD Savunma Bakanı James Mattis ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında Pekin'de gerçekleşen görüşmede gergin atmosfer devam etti.

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Pekin’de bir araya geldi.

İki ülke arasında ABD’nin Çin’i Güney Çin Denizi’ndeki tartışmalı sulardaki askeri hareketliliği nedeniyle gerilim sürüyor. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) geçen ay Pekin’i bu bölgedeki yapay adalara yeni füze sistemleri konuşlandırmakla suçlayarak “RimPac” adlı çok uluslu askeri tatbikata davet etmemişti. Tayvan’ı kendi toprağı olarak gören Çin, Washington’ın Tayvan politikasından da rahatsız. ABD, Çin’in itirazlarına rağmen Tayvan’a gelişmiş silah sistemleri satmayı sürdürüyor.

Çin resmi medyasının aktardığına göre görüşmede Şi, “Çin ve ABD arasında ortak çıkar gördüğümüzde farklılıklarımız nedeniyle çekinmiyoruz. Çin’in egemenliği ve toprak bütünlüğü söz konusu olunca duruşumuz kararlı ve kesindir. Atalarımız tarafından bırakılan toprakların bir karışını bile kaybedemeyiz. Başkasının olanda da hiç gözümüz yok” dedi. (DIŞ HABERLER)

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Son Düzenlenme Tarihi: 28 Haziran 2018 17:56

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