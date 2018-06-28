Putin: 1140 askeri personel ve 13 savaş uçağı Suriye’den çekildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin son bir kaç günde Suriye’den 1140 askeri personel ve 13 savaş uçağının geri çekildiğini açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1140 askeri personel ve 13 savaş uçağının Suriye’den geri çekildiğini açıkladı.

Kremlin’de askeri okulların mezunları için düzenlenen resepsiyonda konuşan Putin, “Biliyorsunuz ki askeri güçlerimizi (Suriye’den) geri çekmeye, (Lazkiye yakınlarındaki hava üssü) Hmeymim’e gittiğimde başlamıştık. Bu geri çekilme süreci şu anda da devam ediyor” dedi. Rusya lideri, “Sadece son birkaç gün içerisinde 13 uçak, 14 helikopter ve 1140 personel geri çekildi” diye devam etti.

PUTİN-TRUMP GÖRÜŞMESİ 16 TEMMUZ’DA

Öte yandan Putin ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de 16 Temmuz’da bir araya geleceği bildirildi.

Putin ve Trump ortak zirve düzenleme konusunda anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı. Trump bu zirvede Ukrayna ve Suriye konularını da masaya taşıyacağını açıklamıştı. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Haziran 2018 17:41

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