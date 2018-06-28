3 ilde seçim operasyonu: 19 gözaltı, 6 tutuklama

İzmir, Antalya ve Ağrı'da seçim günü ve öncesi yaşananlara ilişkin 19 kişi gözaltına alındı, 6 kişi tutuklandı.

Seçim günü ve öncesi yaşananlara ilişkin muhalefete dönük gözaltı ve tutuklama operasyonları sürüyor. İzmir’de, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin mitingi sırasında, “cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla gözaltına alınanlardan 5 kişi daha tutuklandı, böylece tutuklu sayısı 12’ye yükseldi. Antalya’da ise seçim gecesi ilçe seçim kurulu önünde yaşanan gerginlik sırasında “cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla 5 CHP’li tutuklandı. Bir operasyon da Ağrı’da yaşandı. Ağrı’da ilçe seçim kurulu önünde yaşanan gerginlik nedeniyle de 14 HDP’li gözaltına alındı.

İNCE’NİN MİTİNGİ SONRASI 12 TUTUKLAMA

İzmir’de CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin düzenlediği miting sırasında “devlet büyüklerine ve cumhurbaşkanına hakaret” ettikleri iddiası ile haklarında soruşturma başlatılan 15 kişiden 5’i daha önceki gün gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 kişi tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme 5 kişinin tutuklanmasına karar verdi. Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan ve 10 kişiden biri savcılıkça serbest bırakılmış, 9’u ise mahkemeye sevk edilmişti. Mahkemeye sevk edilenlerden 7’si tutuklanmış 2’si ise adli kontrol uygulamasıı ile serbest bırakılmıştı. 5 kişinin tutuklanması ile beraber İnce’nin mitingine katılan 12 kişi tutuklanmış oldu. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Haziran 2018 17:35

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