Didim'de inşaatın üçüncü katından düşen işçi hayatını kaybetti

Yine inşaat, yine iş cinayeti. Aydın Didim'de inşaatın üçüncü katından düşen işçi yaşamını yitirdi.

Aydın’ın Didim ilçesinde Haydar Alkan isimli işçi çalıştığı inşaatın üçüncü katından düşerek hayatını kaybetti.

Olay yerine çağrılan ambulansla Didim Devlet Hastanesine kaldırılan Alkan yapılan ilk müdahalenin ardından Söke Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede acil ameliyata alınan 46 yaşındaki Alkan hayatını kaybetti. Alkan ın cenazesi otopsi için Söke adli tıp morguna kaldırıldı. Bir yıl önce engelli oğlunu kaybeden Haydar Alkan’ın yakınları ve sevenleri gözyaşlarına boğuldu. Alkan’ın cenazesi Çorum’un Osmancığa bağlı Çampınar köyünde toprağa verildi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Haziran 2018 17:29

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