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İstifa çağrısı yapan CHP'li vekil Gürsel Erol disipline sevk edildi
28 Haziran 2018 16:52
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ya istifa çağrısı yapan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ya istifa çağrısı yapan Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Kararın oybirliği ile alındığı belirtildi.
CHP MYK, Gürsel Erol için ihraç talebi kararının çıktığı PM toplantısının ardından Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplandı. (AA)
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Son Düzenlenme Tarihi: 28 Haziran 2018 17:20
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