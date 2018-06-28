İhracı istenen CHP'li vekil Gürsel Erol: Sözlerimin arkasındayım

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ya istifa çağrısı yapan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ya istifa çağrısı yapan Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Kararın oybirliği ile alındığı belirtildi.

CHP’den ihracı istenen Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, açıklamalarının arkasında olduğunu söyledi. Erol, “Koltuk adamları da yalnızca koltuklarını korumaktan başka hiç bir sonuç düşünmeyenlerdir. Bu partinin değerleriyle yetişmiş, bu partinin değerlerine sahip çıkacak adamlarız” dedi.

24 Haziran seçiminin ardından CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, parti yönetimine istifa çağrısı yapmıştı. Bugün yapılan CHP Parti Meclisi toplantısında Erol’un, ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmesine karar verildi. Kararın ardından Erol, basın toplantısı düzenledi.

“CHP’nin etik değerleri ile yetişen biriyiz” diyen Erol, “Gençlik kolları genel başkanlığı, en genç il başkanlığı yapan, 2 dönemdir milletvekilimizin olmadığı illerde gidip milletvekili seçilen biriyim” diye konuştu.

Parti Meclisi’nin ihraç için toplanmasını eleştiren Erol, şunları söyledi:

“Daha bir hafta geçmemişken genel merkezimiz seçim sonuçlarını değerlendirmek yerine, Türkiye’nin yeni bir rejime geçişini değerlendirmek yerine yalnızca bir milletvekilinin ihracı için parti meclisi toplanıyor. Toplanmasındaki niyeti, tekelleşen bir genel merkezde siyasetin olduğunu, koltuk adamlığının olduğunu, dava adamlığının olmadığını söylemek istedim.”

‘BEN DAVA ADAMIYIM’

41 yıldır CHP’nin milletvekili çıkaramadığı Elazığ’da oyları yüzde 100 artırdıklarını belirten Erol, “Elazığ’da oy oranımız 19 bindi. Şu anda ise 38 binin üstünde oyumuz var. Ben koltuk adamı değil, dava adamıyım. Eğer koltuk adamı olsaydım bugün genel merkezi yönetenler gibi riski bölgelerde milletvekili olmazdım. Ankara, İstanbul ve İzmir’den yalnızca milletvekili olmanın mücadelesini verirdim” ifadelerini kullandı.

Kendini halk adamı olarak nitelendiren Erol, “Ben dava adamıyım. CHP’nin değerlerini, Mustafa Kemal Atatürk’ün değerleri ile bütünleştirmektir. Bu ülkenin yönetimine, Atatürk’ün devlet anlayışını, cumhuriyet anlayışını yerleştirmektir. Ama görüyoruz ki koltuk adamı olanlar bugün Ankara’da ve ben bugün halk adamı olarak halen Elazığ’dayım. Aramızdaki fark bu” dedi.

‘CHP DEĞERLERİNE DÖNMELİ’

Partinin gerçeklerine ve değerlerine dönmesi gerektiğini ifade eden Erol, yönetime olan eleştirilerini şöyle sürdürdü:

“Bu parti kendi gerçeklerine ve değerlerine dönmelidir. Muharrem İnce bunun en güzel örneğidir. Geçen dönemde bizim cumhurbaşkanı adayımız Ekmeleddin İhsanoğlu MHP’nin milletvekili adayı oldu. Tek aday olmasına rağmen bu oyu bile alamadı. Bu genel merkezin politikasıydı. Ama Muharrem İnce, partinin içinden gençlik kollarından, ilçe başkanlığından, il başkanlığından yetişen gelen bir arkadaşımız. Bugün devşirme siyasetçiliğin ne kadar yanlış olduğunu kanıtlamış bir cumhurbaşkanı adayı olarak Türkiye toplumunda kendini kanıtladı. Biz başka partilerden aday olmuş, listeye girememiş, sonra bu partiye gelmiş genel merkezde yönetici adamlar değiliz. Açıklamalarımda yapmış olduğum bütün söylemlerin arkasında duruyorum.”

‘BU KARARIN KARŞISINDA DİRENİN’

CHP’nin mevcut yönetim anlayışıyla ve kadroyla asla iktidar olamayacağını savunan Erol, “İnsanların hayalleriyle, umutlarıyla ve gelecekleriyle oynamayın. Üç, beş belediye başkanını belirlemek için, koltuklarınızı belirlemek için Türkiye’nin yönetiminden elinizi ayağınızı çekemezsiniz. Siz yönetici olduğunuz halde CHP’li değilsiniz. Buradan bütün yurttaşlarıma, CHP’ye gönül veren herkese söylüyorum. Elinizi vicdanınıza koyun, bu kararın karşısında direnin” diye konuştu. (Elazığ/DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 28 Haziran 2018 21:01

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