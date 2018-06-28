Fotoğraf: DHA
İbrahim Kalın: Yeni kabine 8 Temmuz'dan sonra açıklanabilir
28 Haziran 2018 16:39
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yeni kabinenin 8 Temmuz'dan sonra açıklanacağını duyurdu.
24 Haziran seçimlerinin ardından yeni kabinede kimlerin olacağı merak konusu olurken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yeni kabinenin açıklanacağı tarihi duyurdu. Sözcü Kalın, yeni kabinenin 8 Temmuz'dan sonra açıklanabileceğini söyledi.
Bloomberg televizyonuna konuşan Kalın, "Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 Temmuz'daki yemin töreni ardından kabineyi açıklayabilir" dedi.
Süreci anlatan Kalın, bakanların dışarından atanmasının değerlendirildiğini ancak bir sayı veremeyeceğini belirtti. Bakanlık sayısının 26’dan 16’ya indirildiğini hatırlatan Kalın, yeni kurulların oluşturulduğunu söyledi. (HABER MERKEZİ)
Son Düzenlenme Tarihi: 28 Haziran 2018 16:45
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