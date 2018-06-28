TAYDER'den Murat Gezici hakkında suç duyurusu

TAYDER, Murat Gezici hakkında, 'Anadolu Ajansı'nın sonuçlarının yanlış olduğu algısı oluşturulmaya çalıştığı' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

İzmir'de kurulan Toplumsal Adalet Ve Yardımlaşma Derneği (TAYDER), Gezici Araştırma Şirketi Başkanı Murat Gezici hakkında, seçim akşamı bir televizyon kanalında yaptığı yorumlarda Anadolu Ajansı'nı hedef aldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. TAYDER'in avukatı Ela İlden aracılığıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunda, Murat Gezici'nin yaptığı yorumlarla "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunu işlediği iddia edildi.

Savcılığa verilen dilekçede, Gezici'nin 24 Haziran seçim akşamı konuk olduğu televizyon kanalında 20.00-20.34 arasında 'Seçim Özel' programına katıldığı belirtilerek, yorumlarında muhalif seçmen üzerinde AA'nın geçtiği seçim sonuçlarının yanlış olduğu algısı oluşturulmaya çalışıldığı öne sürüldü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletilmek üzere İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen dilekçede, şu ifadeler yer aldı:

"Gezici Araştırma şirketinin başkanı Murat Gezici, AA verilerine göre sandıklar büyük ölçüde açıldığı ve seçimlerin birinci turda sonuçlandığı belli olduğu halde, ekte sunulan video kaydında yer aldığı üzere 'Cumhur İttifakı Meclis çoğunluğunu kaybetmiştir. Seçim kesinlikle ikinci tura kalmıştır.' şeklinde gerçeğe aykırı açıklamalar yapmıştır. Bir kamuoyu şirketi sahibinin seçim sonuçlarını gördüğü halde bu şekilde manipülasyon yaratarak özellikle Halk TV'yi seyreden muhalif seçmen üzerinde AA'nın sonuçlarının yanlış olduğu şeklinde algı yaratarak seçim gecesi büyük bir mağduriyet algısıyla bir algı operasyonu yapmış ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek istemiştir.

Yapılan açıklama ve insanların seçim konusundaki hassasiyetleri bir bütün halinde değerlendirildiğinde, üzerinde düşünüldüğü, istenilerek, bilinçli olarak yapıldığı anlaşılmaktadır. Açıklamalar muhalif kesimin her katmanında yankı bulacak, irdelenecek ve insanları kaçınılmaz bir biçimde etkileyecek niteliktedir. Şüphelinin açıklamalarının kamu güvenliğini bozma açısından açık ve yakın bir tehlike oluşturduğu ortadadır. Tam bu noktada da halkın bir kesimi üzerinde tahrike konu eylemlerin işleneceği hususunda endişeyi haklı kılacak bir etki bulunmaktadır. Bu nedenledir ki şiddete çağrı yapan tahrikler madde kapsamında değerlendirilmelidir."

Dilekçede, "Seçim gecesi AA'nın verdiği sonuçların yanlış olduğu algısı oluşturularak 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçu işlenmiştir. Böylesine hassas bir seçim gecesi yapılan bu manipülasyonun başkaca bir amacının olmaması nedeni ile şüphelinin bağlantılarının irdelenerek yapılacak soruşturma sonucu eylemine uyan TCK 216/1 madde uyarınca cezalandırılması için kamu davası açılmasına karar verilmesini talep mecburiyeti doğmuştur" ifadelerine yer verildi.

TAYDER Başkanı Muhammet Gömük ise Gezici'nin kabul edilemez suç teşkil eden yorumlarda bulunduğunu öne sürdü. Gömük, "Sınırsız özgürlük anlayışı böylesi bir olay için kabul edilemez. Yapılan açıklamalar da bütün olarak değerlendirildiğinde, kasten, muhalif kesimde, oyların çalındığı, sayımların gerçeğe aykırı yansıtılarak hile yapıldığı algısı oluşturulmak istenmiştir. Bu amaçla yapılan açıklamalar düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilmemelidir" diye konuştu. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 28 Haziran 2018 16:22

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