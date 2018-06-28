Barış imzacılarının dosyaları 301 izni için Bakanlıkta

'Bu suça ortak olmayacağız' bildirisini imzalayan Barış İçin Akademisyenlerin duruşmalarına devam ediliyor.

Barış İçin Akademisyenlerin “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini imzaladıkları için Terörle Mücadele Kanunu/nun 7/2 maddesinde yer alan “Terör örgütü propagandası” suçlamasıyla yargılanan akademisyenlere yönelik davalar Çağlayan’daki İstanbul Adliyesinde devam etti.

Bianet’in haberine göre 14. Ağır Ceza Mahkemesinde (ACM) Boğaziçi Üniversitesinden Prof. Dr. Nüket Esen, Doç. Dr. Z.Y, Doktora Öğrencisi Burcu Kaya ve Prof. Dr. İsmail Kuban Altınel’in ikinci duruşmaları görüldü.

Heyet, dört dosya için de Türk Ceza Kanunu (TCK) 301. maddesinde tarif edilen suçu oluşturma ihtimaline binaen kovuşturma işlemlerinin durdurularak Adalet Bakanlığından izin alınmak üzere dosyanın Adalet Bakanlığına gönderilmesine karar verdi. Bir sonraki duruşmalar 17 Ekim’de gerçekleşecek. (HABER MERKEZİ)

DEÜ'de barış imzacısı akademisyenlere 900 günlük hukuksuzluk!

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Haziran 2018 16:18

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