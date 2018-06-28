Burhaniye'de köylüler ÇED toplantısını yaptırmadı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesine bağlı Hacıbozlar köylüleri, Madra Dağı yamaçlarında granit ocağı için yapılan ÇED toplantısına izin vermedi.

C. Saffet YILMAZ

Balıkesir

Balıkesir'in Burhaniye ilçesine bağlı Hacıbozlar köylüleri, Madra Dağı yamaçlarında granit ocağı işletmesi ve kırma-eleme tesisinin kapasite artışıyla ilgili çevresel etki değerlendirme (ÇED) toplantısına izin vermedi. Burhaniye Çevre Platformu (BURÇEP) üyelerinin de destek verdiği Hacıbozlar köylüleri Balıkesir Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile taş ocağı şirketinin hazır bulunduğu toplantıya katılmayarak, bilgilendirme de istemediklerini ifade ederek, ‘Toplantı yapılamamıştır’ tutanağı tutturdu.

Günde sekiz saat çalışacakları ifade edilmesine rağmen , bölgedeki tüm taş ocaklarının 24 saat çalıştıklarını, patlatılan dinamitlerden zarar gördüklerini ve gürültüden uyuyamadıklarını söyleyen Hacıbozlar Köyü Muhtarı Sabri Yılmaz, fıstık çamlarının tozdan zarar gördüğünü, verimin ve kalitenin düştüğünü belirtti. Köylülerden Önder Özdemir ise yaşam alanlarını korumak için sonuna dek mücadele etmekte kararlı olduklarını belirtti. Yakınlarında açılmış olan taş ocağının etkilerini yoğun olarak hissettiklerini dile getiren komşu Bağyüzü köyü muhtarı ve ihtiyar heyeti üyeleri de Hacıbozlar köyü ile taş ocağına karşı verdikleri mücadelede dayanışma içinde olduklarını göstermek için ziyarete geldiler.

‘FISTIK ÇAMLARI YOK OLMASIN’

Burhaniye Çevre Platformu üyeleri de, yöre için hayati önem taşıyan fıstık çamlarının yok olması pahasına taş ocağına ruhsat verildiğini, ardından da ocağın kapasitesinin arttırıldığına dikkat çekerek Madra Dağı’nın ve Kozak Yaylası’nın kaderinin şirketlere teslim edilmemesi gerektiğini ifade ettiler. Ocakların yarattığı kirliliğin çevreye rastgele boşaltıldığını, denetim olmadığını dile getiren platform üyeleri tüm Burhaniye halkını Hacıbozlar köylüleri ile dayanışmaya çağırdı.

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Son Düzenlenme Tarihi: 28 Haziran 2018 16:07

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