Deniz Yücel davasında beraat talebi reddedildi

Almanya merkezli "Die Welt" gazetesinin Türkiye Muhabiri Deniz Yücel'in "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamalarından 4 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. Bir yılı aşkın süre iddianame hazırlanmaksızın tutuklu kalan ve tahliyesinin ardından Almanya'ya dönen Deniz Yücel'in katılmadığı duruşmada, avukatının derhal beraat talebi reddedildi. Yücel'in ifadesi yurt dışından istinabe yoluyla alınacak.

Doğan Haber Ajansı'ndan Özden Atik'in haberine göre, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya, Deniz Yücel'in avukatı Veysel Ok katıldı. Duruşmayı, Almanya Başkonsolosluğundan temsilciler ve Alman basın yayın kuruluşlarında çalışan gazeteciler de izledi.

Duruşmada, Gazeteci Deniz Yücel'in avukatı Veysel Ok, iddianamenin kolluk kuvvetleri tarafından düzenlenen, hiçbir şekilde hukuki olmayan tutanak ve belgeler esas alınarak düzenlendiğini söyledi. Dosyada bulunan emniyet raporunun yasal olmadığı gerekçesiyle çıkarılmasını talep eden Ok, "Haklarında terör örgütü üyesi olduklarına dair hiçbir karar bulunmayan kişiler, terör örgütü üyesi gibi gösterilmiş ve müvekkilim de bunlarla görüşmüş diye suçlanmıştır. Bu davada Deniz'in dünyaya bakışı ve mesleği yargılanıyor. Haber yaptığı için yargılanıyor. Bir gazetecinin kimlerle görüşeceğini savcılık belirleyemez" diyerek müvekkili hakkında derhal beraat kararı verilmesini talep etti.

Avukat Veysel Ok'un, savcılığın soruşturma sürecinde işlediği suçlara mahkemenin ortak olmaması gerektiğini söylemesi üzerine Mahkeme Başkanı Ömer Günaydın, "Ne suç işlediğimizi açıklayın da biz de bilelim" dedi. Dosyadan belge çıkarılması talebini usul ve yasa hükmü olmadığı gerekçesiyle reddeden mahkeme heyeti, suçun niteliği ve yargılama yapılmasındaki zorunluluk gerekçesiyle derhal beraat talebini de reddetti.

DAVA 20 ARALIK'A ERTELENDİ

Bunun üzerine avukat veysel Ok, müvekkilinin yurtdışında yaşadığını belirterek ifadesinin Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile teknik olarak mümkün değilse de istinabe yoluyla yurtdışından alınmasını talep etti. Mahkeme heyeti de Deniz Yücel'in ifadesinin yurtdışı istinabe kuralları çerçevesinde alınmasına hükmetti. Duruşma, 20 Aralık tarihine ertelendi.

'1 YILLIK TUTUKLAMADAN 3 SAYFA İDDİANAME ÇIKTI'

Duruşma sonrasında Deniz Yücel'in avukatı Veysel Ok, adliye önünde bekleyen basın mensuplarına açıklama yaptı. Dava hakkında bilgi veren avukat Ok, "Biz öncelikle beraat talep ettik. Çünkü iddianamenin hukuksuz delilerden ibaret bir iddianame. Bir yıllık bir tutuklamadan sonra -ve bunun 10 ayı tecritte geçti- karşımıza 3 sayfalık iddianame çıktı. Ve bir polis raporu çıktı. Bu polis raporunda Deniz Yücel'in görüştüğü milletvekilleri, gazeteciler ve avukatlar, terörist olarak ifade edildi. Bunun hukuksuz olduğunu ve hukuksuz delillerin çıkarılmasını talep ettik" dedi. Müvekkili hakkında derhal beraat talebinde bulunduklarını ve bunun reddedildiğini söyleyen Ok, ifadesinin yurtdışından alınacağını da belirtti.

18 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Gazeteci Deniz Yücel, 14 Şubat 2017'de gözaltına alınmış ve 27 Şubat'ta çıkarıldığı mahkeme tarafından, "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Yaklaşık bir yıl tutuklu kalan Yücel hakkında savcılık, "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" seuçlamalarıyla 4 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlenmişti. İddianameyi kabul eden İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi de 16 Şubat 2018'de Yücel'in tahliyesine karar vermişti. İddianamede, Yücel'in yazdığı yazılarda "FETÖ ve PKK terör örgütlerinin propagandası yaparak halkın bir kesimini diğer bir kesimine yönelik olarak aleni şekilde kin ve düşmanlığa tahrik ettiği" iddia ediliyor. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Haziran 2018 15:57

