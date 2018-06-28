Ağrı'da kaybolan Leyla için yumuşak zemin araması

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir için yumuşak zemin arama çalışması yapıldı.

Ağrı’da kaybolduğu Ramazan Bayramı’nın 1’inci gününden beri haber alınamayan Leyla Aydemir’i (4) arama çalışmaları, 14’üncü gününde sürüyor. Jandarma, köyde ve çevresinde yumuşak zemin arama çalışması yaptı.

Ağrı’nın Bezirhane köyünde, bayramın 1’inci günü olan 15 Haziran sabahı kaybolan Leyla Aydemir’in bulunması için arama çalışmalarına bu sabah da devam edildi. Sabah başlanan arama çalışmalarına İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, AFAD ve sağlık ekipleri ile jandarma arama kurtarma (JAK) timi ve korucular katıldı. JAK timleri, köyde ve çevresinde, metruk binaların zemininde bugün de kazı çalışması yaptı. Her ihtimali değerlendiren JAK timleri, çalışmalarında kadavra arama köpekleri ’Modül’ ve ‘Mavi’yi de kullandı.

YASİN’İN BABASI: NE GEREKİYORSA YAPILSIN

Konya’nın Akören ilçesindeki evlerinin önünde oynarken kaybolan Yasin Şahin’den de (8) 816 gündür haber alınamadı. Baba Yavuz Şahin, “Neredeyse 2.5 yıl oldu. Ne gerekiyorsa yapsınlar. Televizyonda kaybolan çocukları gördükçe her seferinde ölüyorum. Artık televizyon izleyemez oldum” dedi. (DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 28 Haziran 2018 15:33

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