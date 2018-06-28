A Spor muhabirinden cinsiyetçi sözler: Her genç kızın başına...

A Spor Muhabiri Rahmi Turan'ın Almaya'nın Dünya Kupası'ndan elenmesi ile ilgili canlı yayında sarfettiği cinsiyetçi sözler tepki topladı.

A Spor adlı televizyon kanalında yayınlanan programda, Almanya'nın Dünya Kupası'ndan elenmesine dair konuşan Muhabir Rahmi Turan'ın "Her genç kızın başına gelebilecekler Alman milli takımının da başına geldi" şeklindeki cinsiyetçi ifadesi tepki çekti.

A Spor adlı televizyon kanalında, Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya'nın F grubunu 3 puanla sonuncu olarak tamamlaması ve grup aşamasında turnuvadan elenmesi üzerine Almanya'da bulunan Rahmi Turan adlı A Spor muhabiri canlı yayına bağlandı. Canlı yayında Alman basınının ve Alman taraftarlarların tepkisini aktaran Rahmi Turan'ın, Almanya'nın dünya futbolundaki başarılı günlerinin sonuna geldiğini ifade ederken kullandığı cinsiyetçi cümleler tepki topladı. Canlı bağlantı sonrasında programın sunuculuğunu yapan Kerem Canbulat da muhabirin cinsiyetçi ifadelerini destekleyen sözler söyledi.

'HER GENÇ KIZIN BAŞINA GELEBİLECEKLER...'

Rahmi Turan, canlı bağlantı esnasında "Alman basınındaki yorumları anlatmaya kalkarsak Kerem, hiç kimseye söz hakkı kalmayacak ama şunu söyleyelim, bütün Almanya şokta ve Almanya'nın o yenilmezlik, dokunulmazlık ve müthiş futbol oyunu artık devrini kapatmış oldu. Her genç kızın başına gelebilecekler Alman milli takımının da başına geldi ve böylece hayal kırıklığı içinde ülkelerine geri dönecekler. Onları burada maalesef çok kızgın bir taraftar grubu bekliyor" ifadelerini kullandı. Programın sunuculuğunu yapan Kerem Canbulat'ın da bu ifadeler hoşuna gitmiş olacak ki Canbulat önce gülerek daha sonra da "Rahmi Turan'a futbol, tarih ve hayat dersleri için teşekkür ediyoruz" diyerek destek verdi.

A Spor muhabirinden tepki çeken sözler: Her genç kızın başına gelebilecekler Alman takımının başına da geldihttps://t.co/dPIYRcG8H5 pic.twitter.com/nxePoojy1A — T24 Spor (@T24spor) 28 Haziran 2018

(HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 28 Haziran 2018 15:04

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