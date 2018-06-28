Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: LGS yerleştirmede kaygı yok

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, adrese dayalı yerleştirmeye ilişkin ailelerin kaygılarına katılmadığını söyledi.

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları ve adrese dayalı yerleştirme kılavuzunun açıklanmasının ardından Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, NTV canlı yayında soruları yanıtladı. Eğitimci, öğrenci ve velilerin, LGS’de özellikle sayısal bölüm sorularının zor olduğuna dair değerlendirmelerini kabul etmedi. Bakan Yılmaz, sınavda sorulan soruların müfredatta yer aldığını savunarak “18 öğrencimiz bütün soruları yaptı” dedi. Adrese dayalı yerleştirmeye ilişkin ailelerin kaygılarına katılmayan Bakan Yılmaz “Yerleştirmede kaygı yok” diye konuştu.

Bakan Yılmaz, 1 milyon 9 bin öğrencinin sınava gireceğim diye başvurduğunu ancak 971 bin 557 kişinin sınava girdiğini belirterek “18 öğrencimiz bütün soruları doğru cevapladı. Öğretmenler, bazıları yetiştiremedi diyor. Türkçeden ilk 15 soruyu yapanlar 200 bin. Zor dedikleri matematikte ilk 10 soruyu yapan 80 bin, tamamını yapan 83 kişi” dedi.

‘TEOG’LA BU SINAVI KARIŞTIRMAYIN’

TEOG’un ilk yılı olan 2014’te 10 birinci çıktığını belirten Bakan Yılmaz, “ TEOG’la bu sınavı karıştırmamak lazım. 1 milyon öğrencinin başvurduğu ancak 127 binini sıralamaya alacağınız bir sınavı karşılaştırmak mantıklı değil. Bakan Yılmaz, 2 Temmuz’da tercihlere esas kontenjanları ilan edeceklerini ifade ederek “2-13 Temmuz arasında da yerleştirme için tercihleri alacağız. 30 Temmuz’da LGS yerleştirmelerine ilişkin tüm sonuçları ilan edeceğiz” dedi.

KESİN VE GEÇİCİ KAYIT OLACAK

Bakan Yılmaz son olarak şunları söyledi: “Yerleştirmede kaygı yok. 120 binin üzerindeki öğrenciyi yani yüzde 10’luk bölümü sınav sonuçlarına göre yerleştireceğiz. Diyelim ki, 480 puanı var. 480’den sonra da dört noktalı bir puanı olacak. İki kişinin hem puanı, hem de noktalı puanı aynı olamaz. Ona göre öncelik vereceğiz. Özel okullara kesin kayıt yaptıranlar, ‘Başka okula gitmeyeceğim, kararımı verdim’ diyecek. Kesin kayıt yaptıranlar bizim listemizden düşecek. Geçici kayıt var bir de. Çocuklarımızın hepsinden tercih alacağız. Diyelim ki, fen lisesi kazandı. O zaman geçici kaydını yaptıranların fen, Anadolu, teknik, proje uygulayan imam hatip liselerine kayıtlarına izin verilecek. Puanına göre 127 bin öğrenci 1373 okula yerleşecek. Merkezi sınavla öğrenci alan okullarda, puana göre, eşitlik olduğunda diğer hususlar devreye girecek.” (HABER MERKEZİ)

LGS sonuçları açıklandı, tercih bilmecesi başladı

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) yapılabildi mi?

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Haziran 2018 14:58

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