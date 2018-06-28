Oy kullandığınız sandıkta hangi parti ne kadar oy aldı?

24 Haziran seçimlerinde oy kullandığınız sandıkta partilerin ve cumhurbaşkanı adaylarının oy oranını bu sayfa aracılığıyla öğrenebilirsiniz.

24 Haziran seçimleri sona erdi. Resmi olmayan sonuçlara göre Tayyip Erdoğan yüzde 52.6 oyla cumhurbaşkanı seçilirken AKP yüzde 42.6 ile birinci parti oldu.

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce yüzde 30.6 oy alırken partisi yüzde 22.6’da kaldı. Barajı aşıp aşmayacağı merakla beklenen HDP yüzde 11.7 oya ulaşırken Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş yüzde 8.4 oy aldı.

Seçimin “sürpriz” olarak değerlendirilen sonuçlarından birine MHP imza attı. MHP, yüzde 11.1 oy oranına ulaştı. İYİ Parti ise yüzde 10 oy aldı.

Seçimler sonrası seçmenler, kendi sandıklarındaki sonucu da merak ediyor. Aşağıdaki bağlantı ile ulaşabileceğiniz sandık takip, kontrol aracına T.C. kimlik numaranızı girerek oy verdiğiniz sandıkla verileri öğrenebilirsiniz. Ayrıca il, ilçe ve sandık numarası bilgilerini girerek referandum için kurulan herhangi bir sandık için verilere ulaşabilirsiniz. Veriler resmi olmayan sonuçlardır.

Sandık bilgisi sorgulama işlemi için kullanmanız gereken hizmetin adı “Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama”dır.

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Haziran 2018 14:48

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