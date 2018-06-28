İstanbul’da zabıta-seyyar satıcı kavgası

İstanbul Güngören Belediyesi'ne ait zabıta ekipleri Tozkoparan Mahallesi'nde seyyar satıcılara denetim yaptı. Denetimler sırasında tezgahlarına el konulmak istenen seyyar satıcılar duruma tepki gösterdi. Tepki üzerine çıkan arbede bir anda kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların da karıştığı kavgada 3 zabıta memuru çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralanan zabıtalar hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri havaya ateş açarak kalabalığı dağıttı. Çıkan olaylar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Haziran 2018 14:25

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