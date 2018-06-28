Karamollaoğlu: Bu seçimde iki şey kazandık

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 24 Haziran seçimlerini değerlendirdi ve 'Kalplerde ve zihinlerde yer kazandık' dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu 24 Haziran seçimleri sonrası değerlendirmelerde bulundu. Karamollaoğlu, seçim dönemine baskılarla gittiklerini söylerken OHAL şartlarında seçim yapılmaması gerektiğini belirtti. Karamollaoğlu, ‘kutuplaşmanın’ son bulması için büyük çaba sarf ettiklerini söylerken seçim sürecinde ‘iki şeyi’ kazandıklarını söyledi: “Az da olsa, oylarımız ikiye katlandı. Kalplerde ve zihinlerde yer kazandık.”

“Saadet olarak beklediğimiz neticeyi görmedik ama milletin iradesine saygılıyız” diyen Karamollaoğlu, “Bunu yetkili kurumlarımızda değerlendirmeye başladık. Bu neticenin ne manaya geldiği ve bizim nasıl yorumlamamız gerektiğini konuşacağız” dedi.

ÇILGIN PROJELERDEN VAZGEÇİLMELİ

Karamollaoğlu hükümete de seslenerek, “OHAL mutlaka hemen kaldırılmalı. Hukukun üstünlüğü kesin olarak tesis edilmeli. Çılgın projelerden vazgeçilmeli akıllı projelere yönelinmelidir. Ehliyet ve liyakat esas alınmalı. Dış politikamıza ciddi eleştirilerimiz var. Uluslararası ilişkilerde çatışma değil müzakere esas alınmalı. İçeride ne kadar birlik olursak dışarıya karşı da o kadar güçlü oluruz. Bu prensip olarak benimsenmeli. En hızlı bir şekilde milli birlik ve beraberlik başlatılmalı. Saadet Partisi olarak bundan sonra da hayırlı hizmetleri destekleyecek. Ancak yanlışları dile getirmekten imtina etmeyeceğiz” dedi.

İKİ ŞEYİ KAZANDIK

Karamollaoğlu son olarak şunları söyledi: “Az da olsa oylarımız ikiye katlandı. Kalplerde ve zihinlerde yer kazandık. Doğru söylediğimize inanan çok büyük bir kitle doğdu. İktidar partisinde de inşallah bir karşılık bulur.” (HABER MERKEZİ)

Saadet Partisi'nin 24 Haziran seçim performansı

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Haziran 2018 14:20

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