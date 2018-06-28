Mahkeme, MESAM’a kayyım atanmasını hukuksuz buldu

Ankara 11. İdare Mahkemesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından MESAM'a kayyım atanmasının hukuksuz olduğuna hükmetti.

Arif Sağ başkanlığındaki Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) yönetim kurulunun görevden alınması nedeniyle Yönetim Kurulu Üyesi Ali Haydar Timisi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı’na açılan davadan yürütmeyi durdurma kararı çıktı.

Ankara 11. İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararında “İdarenin Kanun’da uyarı yolu işletilmeksizin denetim yetkisinin kullanılabileceği ikinci bir yol öngörüldüğü şeklindeki iddiası yerinde görülmeyerek, usulüne uygun olarak 2 kez uyarı yazısı tebliğ edilmeksizin tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır“ ifadelerine yer verildi.

SAĞ: MAHKEME UCUBE KARARI DURDURMUŞTUR

MESAM Yönetim Kurulu Başkanı Arif Sağ yaptığı açıklamada, “Mahkeme bakanlığın almış olduğu bu ucube kararı durdurmuştur. Bu kararın altında belli arkadaşların ayrımcılık söylemleri ve bürokratları yanlış yönlendiren ifadeleri vardı. Böyle bir nedenden dolayı MESAM’a geçici yönetim atanmasına sebep oldu bu arkadaşlar. Bu noktada mahkeme bizim taleplerimizi haklı bularak, görevden alma ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi, ancak ne yazık ki bu karar genel kurul olup bittikten sonra elimize geçti. Bu noktada bizim ne kadar haklı olduğumuzun, MESAM’a ekibimizle birlikte ne kadar doğru emek sarf ettiğimizin kamuoyu tarafından bilmesini istiyorum.” dedi .

TİMİSİ: İŞTE BUYURUN SİZE ADALET!

MESAM Yönetim Kurulu Üyesi Ali Haydar Timisi ise, “Bu daha birinci adım. Mahkeme süreci devam edecek ve nihai kararın da bu şekilde çıkacağını düşünüyoruz. Daha önce yaptığımız açıklamalarda da belirttiğimiz gibi, başta Orhan Gencebay ve ekibindeki üyelerin yanlış yönlendirmeleri ve yalan yanlış beyanları ile bakanlık ne yazık ki böyle hukuk dışı bir uygulamaya imza atmıştır. Bir iki hafta öncesine kadar Coşkun Sabah, Recep Ergül ve Fuat Güner önderliğindeki ekip, ellerinde ‘Adalet İstiyoruz’ yazılı pankartlarla basın toplantısı düzenliyorlardı. Kendi hukuksuzluklarını görmezden gelerek, bir de sanki kendileri mağdur edilmişçesine adalet arayışına girmişlerdi. İşte buyurun size adalet! Mahkeme, yapılan bu hukuksuz uygulamanın yürütmesini durdurdu.” şeklinde konuştu. (KÜLTÜR SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 28 Haziran 2018 13:58

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