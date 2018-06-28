İsveç’ten Ruanda soykırımcısına ömür boyu hapis cezası

Stockholm İlk Mahkemesi, İsveç vatandaşı bir Ruandalıyı soykırım ve insanlığa karşı suç işlemekten suçlu bularak ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

İsveç’in Örebro kentinde yaşayan 49 yaşındaki Teodore Tabaro, 6 Nisan ila 18 Temmuz 1994 arasında Ruanda’da gerçekleşen ve 800 bin kişinin yaşamına mal olan soykırım sırasında Tutsilere yönelik cinayet, cinayete teşebbüs, ağır tecavüz ve insan kaçırma suçlarını işlemekle suçlanıyordu.

Savcının iddianemesinde, kurbanların arasında çok sayıda çocuğun olduğu da belirtildi. Taboro’nun soykırımın gerçekleştiği sırada yerel bir lider olduğuna ve Ruandalı makamlar tarafından bine yakın cinayet işlemekle suçlandığına dikkat çekildi.

Soruşturma, 2016 yılında Ruandalı kurumların Tabaro’nun soykırım suçu işlediğini bildirerek iade edilmesini istemesi üzerine başlatılmıştı. Mahkeme, Ruanda’da adil bir yargılanma yapılacağı konusunda kuşkuları olduğunu belirterek İsveç vatandaşı olan Taboro’nun iade talebini reddetmiş ve söz konusu kişi hakkında dava açmıştı.

Ruanda’ya giden hakimler, olayın gerçekleştiği yerde soykırım mağdurlarının ifadelerini almıştı.

AVUKATLAR KARARA İTİRAZ ETTİ

Mahkemenin kararını açıklamasından hemen sonra ortak bir açıklama yapan Tabaro’nun avukatları Thomas Bodström ve Anna Wahlström, dava açan savcıyı Ruanda’daki diktatörlüğe hizmet etmek ve masum bir kişiyi mahkum etmekle suçladı.

Müvekkillerinin 2013 yılında Tabaro’nun mahkemede tanıklık yaparak Ruanda adına İsveç’te casusluk yapan bir kişinin mahkum olmasına yardımcı olduğunu söyleyen avukatlar, mahkemenin sadece suçsuz bir insanı mahkum etmekle kalmayıp daha önce Ruanda rejimine karşı tanıklık eden bir insanı susturduğunu öne sürdü.

Bodström ve Wahlström, Dagens Nyheter gazetesinde yayımlanan makalelerinde, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame’nin siyasi muhaliflerini etkisizleştirmek için soykırımı kullanarak bir taşla iki kuş vurduğunu, anayasada değişiklik yaparak 2034 yılına kadar cumhurbaşkanı olmayı garantilediğini belirtti.

Ruanda’nın hızla bir diktatörlüğe doğru evrildiğini söyleyen avukatlar, Uluslararası Af Örgütü, insan Hakları İzleme Örgütü ve diğer insan hakları kuruluşlarının Kagame’nin gerçekleştirdiği insan hakları ihlalleri ve cinayetleri gösteren raporlarına dikkat çekti.

Tabaro, İsveç’te soykırımdan suçlu bulunan 3. Ruandalı oldu. Daha önce de 2 Ruandalı soykırıma katılma suçundan suçlu bulunarak ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. (Stockholm/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Haziran 2018 12:24

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